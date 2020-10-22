打造全球 HMS 生态：华为通用搜索引擎、地图应用上线，还有办公应用 HUAWEI Docs

IT之家10月22日消息 今日晚间，华为召开全球线上新品发布会，正式推出了新一代旗舰手机 Mate 40 系列。

同时，华为还面向海外用户正式推出多个全新应用，包括通用搜索引擎 Petal Search、地图应用 Petal Maps，以及办公应用 HUAWEI Docs。

办公应用 HUAWEI Docs

华为办公应用 HUAWEI Docs 为全球 100 多个国家和地区的用户提供一体化文档服务，用户可以在线管理文档、演示文稿、表格、PDF 等 50 多种格式的本地及云端文件。

此外，通过登录同一个华为帐号，用户可以在多台设备上编辑并同步云端文档。

搜索引擎 Petal Search 与地图应用 Petal Map

Petal Search 为海外 170 多个国家和地区用户提供应用、新闻、视频、图片等 20 余类领域的搜索服务，并支持 50 多种语言。用户可通过多个入口进行搜索，获取所需要的信息和服务。

在海外 140 多个国家和地区上线的 Petal Maps 则为用户提供地图定位、地图展示、驾车导航、实时路况等服务，还将 Mate 40 系列隔空操作功能运用到导航中（具体参考IT之家文章《华为搜索引擎「Petal Search」、地图应用「Petal Map」正式面向海外上线》）。

持续打造 HMS 生态

华为表示面向全球打造 HMS 生态。除了发布会上重点介绍的 Petal Search、Petal Maps 等应用，Mate 40 系列还通过查找设备等 HMS 应用的功能持续丰富用户体验。

华为 Mate 40 系列拥有全新的设备查找功能。用户可以通过使用查找设备 APP 快速定位查找智能手机、手表、手环、耳机、眼镜等华为终端设备，还可进行设备锁定、远程播放铃声及擦除数据，保护个人隐私。

华为主题还推出了 “手机主题 + AOD 熄屏”和 “手机主题 + AOD 熄屏 + 表盘主题”套装，包括梵高、莫奈、葛饰北斋等艺术大师系列，以及《小王子》等经典 IP 系列。

此外，华为应用市场的全球开发者达 200 万，月活用户已超过 5 亿。