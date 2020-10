华为 Mate 40 系列亮眼的背后，麒麟芯片该何去何从

因为一些众所周知的原因,早该与我们见面的华为年度旗舰 Mate 系列,现在才正式得到亮相。与以往不同的是,本次华为 Mate 40 系列新品的保密措施做得相当到位,加上发布会的推迟,这就让网友们对新机的期待值达到了前所未有的高度。随着发布会的落幕,一切尘埃落定,有人说 Mate 40 系列生不逢时,有人说 Mate 40 系列会是另一个全新的开始,不管是什么样的论调,似乎都无法阻止华为前进下去的决心。

正如华为常务董事、华为消费者业务 CEO 余承东在发布会中所说的那样:“对于华为来说,不管处境多么艰难,我们都承诺持续展开技术创新,将最佳的技术和创新带给消费者,提升人们的生活,提升大家的工作效率,我们将信守承诺!”

短短的一段话,却是道出了华为的心声,而仅仅耗时 1 小时的发布会,没有过多的赘述,没有太多对眼前不甘的抱怨,一切回归产品,似乎也带给了人们足够的信心,让人觉得这次的华为新品发布会,好像并没有什么不同,一如往昔。除了最后的那一曲 Dream it possible......

设计弥补往日遗憾 星环镜组让人眼前一亮

其实从产品的角度来看,华为手机中,给人注重美学设计印象的手机一直都是 P 系列,Mate 系列手机则向来给人以商务稳重的印象。而从 Mate 30 系列开始,华为已经开始在为 Mate 系列的设计打上 “科技感”的标签了,环幕屏的加入也让更多年轻人步入到 Mate 系列的阵营中。

本次,华为连发四款新机,分别为 Mate40、Mate40 Pro、Mate40 Pro + 以及定位高端奢华的 Mate40 RS 保时捷设计四款机型。同时也更进一步的对几款手机的设计进行了大改,当发布会正式公布了产品的渲染图,我才真正理解为何华为要严格保密的摄像头模组的设计。

星环设计的确会给人眼前一亮的感觉,在此之前,受思维定式的束缚,我们所猜想的摄像头模组大多是整体的设计,但华为却独树一帜的采用环形处理,Mate40 RS 保时捷版镜组所采用的 “类八角”设计也着实大胆,不得不说,这也是华为创新力的一种体现。

而屏幕层面,此前,华为 Mate 30 系列因为采用直屏设计,让不少用户感到遗憾,而华为 Mate 40 将屏幕升级为 68° 曲面屏也能够证明华为还是能够听取用户的声音的。至此,Mate 40 的升级意味着华为 Mate 系列已经完全摒弃了直屏的设计。当然,或许这对于游戏党来说也算不上什么好消息,正所谓众口难调,这一改变到底是好是坏,也是见仁见智的,不过在我看来,这算得上是一次设计上进步的体现。

除此之外,环幕屏实体音量键的回归与立体声双扬声器的加入,也展现出了华为以用户需求为导向的态度。可以说,仅从设计层面来看,华为 Mate 40 系列的几款新机已经足够完美,让人忍不住说句:“真香!”

如果说真的还有什么遗憾,那么就是 120Hz 高刷新率的缺失,虽然 90Hz 刷新率在体验上相比 120Hz 高刷并不会有很明显的区分,终归会给人一种差一点完美的感觉。或许华为也是平衡续航与实用性进行的一种妥协。

徕卡镜头全面进化 影像依然是最强竞争力

谈到华为,永远避不开的一点就是影像,从发布会中公布的信息来看,Mate40 Pro 为全新徕卡三摄系统,而 Mate40 Pro + 则升级为全新徕卡五摄系统。Mate40 Pro 的三摄系统由 5000 万像素超感知广角主摄(f/1.9)+2000 万像素超广角电影摄像头(f/1.8)+1200 万像素长焦镜头(f/3.4,支持 OIS 光学防抖)。

而 Mate40 Pro + 则配备更为强大的五摄系统,分别是 5000 万像素超感知广角主摄(f/1.9,支持 OIS 光学防抖)+2000 万像素超广角电影摄像头(f/1.8)+1200 万像素长焦镜头(f/2.4,支持 OIS 光学防抖)+800 万像素超级变焦镜头(可实现 10 倍光学变焦,f/4.4,支持 OIS 光学防抖)+3D 深感镜头。

至于基础版的 Mate40,同样采用的徕卡三摄系统,同样是 5000 万像素 RYYB 滤色阵列超感知广角主摄(f/1.9)+1600 万像素超广角镜头(f/2.2)+800 万像素长焦镜头,另外同样拥有一颗激光对焦传感器,支持 3 倍光学变焦、5 倍混合变焦以及 30 倍数字变焦。

对比来看的话,Mate40 Pro 仅长焦镜头支持光学防抖,而 Mate40 Pro + 不仅多颗超级变焦镜头 + 3D 深感镜头,而且还有三颗镜头均支持 OIS 光学防抖功能。此外,变焦拍摄能力上也有明显区别,通过潜望式光学变焦结构设计,Mate40 Pro 可实现 5 倍光学变焦、10 倍混合以及 50 倍数字变焦,而 Mate40 Pro + 则支持 10 倍光学变焦、20 倍混合变焦以及最高 100 倍数字变焦。

整体来看,两款机型都配备 5000 万像素超大底 RYYB 滤色阵列排布的超感知主摄镜头,并且支持全像素 8 核极速对焦,配合麒麟 9000 芯片强大的 ISP 芯片、最新达芬奇架构 NPU 以及自研的感光和处理算法,在夜拍以及暗光的表现自然会非常突出。而 2000 万像素超广角电影摄像头之下,拍摄高光和夜景场合时画质更清晰、颜色更自然。后置人像拍摄纳入可更广的画面,最新的防畸变算法大幅改善画面边缘畸变和人脸矫正。

细细品来,显然 Mate40 Pro + 在拍摄能力尤其变焦拍摄方面更胜一筹。至于 Mate40 RS 保时捷设计版的拍照表现,那自然是看齐超大杯 Mate40 Pro+。

虽然从参数上来看,Mate 40 系列相比年初发布的 P40 系列提升并不算太大,但目前业内知名手机、相机评测机构 DxoMark 已经对 Mate 40 Pro 进行了测试,结果说明了很多问题,最终 Mate 40 Pro 后摄以 136 的综合得分登上第一宝座。

鉴于 2020 年旗舰之争以进入尾声,看来华为 Mate 40 系列可以在影像排行榜上霸榜很长一段时间了。影像是华为 Mate 系列的最强竞争力,这一点似乎从未改变。

盛名之下无虚士 麒麟 9000 不负其名

除相机之外,谈到华为,最近所有的话题似乎都指向了一件事,那就是芯片。华为 Mate 40 系列不出意外的搭载了麒麟 9000 系列芯片,与往年唯一不同的是,今年旗舰芯片麒麟 9000 并没有如往年一样在新机发布前单独举行发布会进行展示,而是在今天晚上与 Mate40 系列新机同台发布。

虽然晚到些日子,但这不影响麒麟 9000 仍是业界最强的 5G SoC 芯片,而且还是全球首款量产发布的集成 5G 基带的 5nm 制程工艺芯片,强大的性能表现自然不负用户所期。麒麟 9000 芯片内部集成 153 亿个晶体管,CPU 采用跟上代麒麟 990 一样的八核心设计(1 个超大核 A77+3 个大核 A77+4 个中核 A55),最高主频达到 3.13GHz,世界首款集成 24 核 Mail-G78 的 GPU,全新 NPU AI 处理器则在 AI benchmark 4.0 ETH 跑分之下可达到 148008。

用官方的话来说,CPU 表现比骁龙 865 + 高出 25%,NPU 表现高出 150%,GPU 表现高出 50%。同时,由于麒麟 9000 内部集成了自研的第三代巴龙 5G 基带芯片,5G 速率表现相比目前高通骁龙 865 + 所外挂的 X55 基带芯片表现更为突出。此外,麒麟 9000 芯片还集成了华为最为先进的 ISP 技术,性能相比上代的麒麟 990 5G 芯片有了大幅提升。

阴霾笼罩下 麒麟芯片是否还有明天?

作为首批 5nm 芯片,麒麟 9000 早在被当做麒麟 1020 曝光之初,就被很多人冠以 “国产之光”的美名,可以说,如果一切剧本都向着好的方向发展,那么这颗芯片绝对可以说是不负其名的。

可惜随着美国实施的一系列举措,让华为陷入了艰难的境地,美国商务部发布禁令,禁止台积电向华为提供代工服务,因为难以找到替代台积电技术的代工厂,华为麒麟芯片很可能就此成为绝版。

而从已有的消息来看,台积电后续所生产的,都是华为 5 月之前所下的订单,这些订单已经于 9 月 15 日彻底结束。也就是说,断供早已发生,只是负面影响随着时间推移愈发加重罢了。

8 月 7 日,余承东也亲口承认,华为 Mate40 可能是最后一代高端麒麟机型,看起来一切已成定局,但麒麟 9000 真的会成为华为海思的最后一声悲鸣吗?

其实作为很多行业规则制定的先行者,美国阻击中国某些领域发展的行为显然不会是自华为而始的。仅从科技行业来看,就曾有过不少先例,其中最具代表性的,可能还要数北斗导航了。

美国早在 1970 年就拥有了全球第一个卫星定位系统,也就是我们熟知的 GPS,而为了阻止中国发展全球定位系统,美国 1985 年就展示了反卫星能力。此后很长一段时间,中国的自主卫星定位事业一直受到美国钳制,直到 2007 年,我国也实现了反卫星,终于掌握了一定的自主权,不断将北斗卫星发射覆盖,终于在今年 6 月实现了全球覆盖。

如今,北斗卫星导航系统(BDS)、美国全球定位系统(GPS)、俄罗斯全球导航卫星系统(GLONASS)和欧盟伽利略定位系统(Galileo)已经是联合国卫星导航委员会认定的全球卫星导航系统四大核心供应商,成就不可谓不高。

相比如今的华为,当年的北斗卫星导航发展之路似乎更为艰辛,而艰辛的背后,相信大家也会有更深的思考。那就是只要投入足够的时间,有足够的信念,加上国家的推动,前路就无所畏惧。虽然无法估计出确切的时间节点,但可以预见的是,如今国家全力发展自主科技产业,只要行业还在,麒麟芯片就不会倒下,美好的明天,不会太远。

套用发布会最后《Dream It Possible》的歌词,相信华为已经做好一切准备,迎接新的旅程,而华为 Mate 40 系列,或许只是开始。

And if it takes takes a thousand lives

崇高理想的实现

Then it's worth fighting for

总是需要付出无数鲜血

It's not until you fall that you fly

不再畏惧跌倒 直到你展翅高飞的那一刻

When your dreams come alive you're unstoppable

当梦想成真 你便无可阻挡

take a shot chase the sun find the beautiful

挥着双翅 追随太阳 寻找美好

We will glow in the dark turning dust to gold

我们会在黑暗中耀发光芒 点石成金

And we'll dream it possible

我们期盼梦想成真

It possible

梦想成真

--- 截取《Dream It Possible》歌词