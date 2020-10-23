iPhone 12/Pro 今日正式开售，苹果不鼓励人们排队购买

IT之家 10 月 23 日消息 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 今日正式开售，在全球新冠疫情的情况下，苹果公司正在想办法让人们安全地购买他们的新机，而不会受到不必要的病毒感染。

苹果已经允许 iPhone 12 订单在店内取货，并且在一些地方，正在实施类似银行柜员的快件系统，让其他人的曝光率降到最低。为了应对在店外排队领取 iPhone 的人，苹果可能会使用预约系统。

苹果公司告诉 Business Insider，如果在一家正在营业的商店外排起了长队，排队的顾客将获得一个预约名额，并被告知在不同的时间返回进行设备购买。那些计划在 Apple Store 前排队的顾客可以期待得到一个预约名额，而不是排长队。

IT之家了解到，有些零售店则完全不允许上门购买，比如加州旧金山的联合广场店。该店的一名员工表示，顾客必须提前预约才能在开售当天购买 iPhone 12。

虽然苹果似乎不鼓励人们在店门口排队，但还是有排队的情况。MacRumors 读者 BlueMoose 表示，有 11 人坐在他当地的苹果店外等待周五的 iPhone 12 发售。

此外据路透社报道，苹果正计划拓展一种新的“快递”商店模式，让顾客更方便、更安全地购买新的苹果设备，包括iPhone 12系列。快递店形式的特点是在Apple主店的正面周围建有一堵墙，上面有临时销售柜台，用有机玻璃保护，类似于银行。店员身后有配件货架，顾客在网上订购后可以到店取货，也可以与苹果的工作人员交谈，寻求帮助。

苹果还计划让顾客来领取早在 10 月 16 日就已经预订的设备，预约时间分布在不同的时间段。

购买相关阅读

天猫首发iPhone 12系列新品：iPhone 12 点此购买 ｜ iPhone 12 Pro 点此购买

Apple 授权经销商名单 ｜Apple Trade In 换购计划｜年年焕新计划｜分期付款