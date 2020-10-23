坐等收货，苹果 iPhone 12/Pro 今日发售

IT之家10月23日消息 苹果公司于 10 月 14 日正式发布了 iPhone 12 系列新品。其中，iPhone 12、iPhone 12 Pro 已于 10 月 16 日晚 8 点开始预购，今日正式发售，首批预购的用户也将陆续收到新款手机。

IT之家了解到，iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 均采用 6.1 英寸超视网膜 XDR 显示屏，搭载 A14 仿生芯片，视频播放最长可达 17 小时，采用超瓷晶面板，拥有 4 倍抗跌落能力，在 6 米深的水下停留时间最长可达 30 分钟，同时兼容 MagSafe 磁吸配件和无线充电器。

其他方面，iPhone 12 采用航空级铝金属边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 30 fps，拥有 2 倍光学变焦范围。iPhone 12 Pro 则采用手术级不锈钢边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 60 fps，拥有 4 倍光学变焦范围。

价格方面，iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 的发售价最低 6299 元，最高为 11099 元。

iPhone 12：64GB 版售价 6299 元，128GB 版售价 6799 元，256GB 版售价 7599 元。

iPhone 12 Pro：128GB 版售价 8499 元，256GB 版售价 9299 元，512GB 版售价 11099 元。

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