苹果 AirPods 新维修工具上线：可区分是污垢堵塞还是故障

IT之家 10 月 23 日消息 据称，苹果已经开始向苹果零售店推出一款工具，可以在全面维修前对 AirPods 进行初步测试，这款工具可以确定耳机音质变差是真正的故障还是由污垢堆积造成的。

个人音频设备的用户普遍遇到的一个问题是随着时间的推移，音质或音量有损失。虽然有可能是硬件出现了故障，但也有可能是耳机受到污垢堵塞气道的影响，可行的办法是通过清洁来解决。

爆料者 choco_bit 在推特上称，苹果将为 AirPods 提供一个新的音频测试工具，可以快速找出问题是与耳机的污垢过多有关，还是真的出现了故障。

IT之家了解到，该工具外形是一个比 iPhone 稍大的托盘，可放置 iPhone。托盘的底部是一个定位在 iPhone 的麦克风附近的部分，设计成以特定的方式放置 AirPods，将耳机扬声器对 iPhone 准麦克风。通过 AirPods 播放的测试声音，会被附近的 iPhone 麦克风接收到，然后可以确定声音问题的可能原因。

推特上的帖子称，这个托盘的工作原理类似于 “现有的 iPhone 音频测试”，兼容 AirPods 和 AirPods Pro。

虽然这个工具看起来构造很简单，可能是 3D 打印的 AirPods 支架，但作为一款非消费类的诊断工具，它的外观和构造并不重要，同时相对较低的生产数量也让它成为使用 3D 打印机制作非常合适的选择。