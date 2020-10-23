没有车道标线也能自动转弯：美监管机构表示密切关注特斯拉 “自动驾驶”软件

据报道，美国汽车安全监管机构在周四表示，正在密切关注特斯拉发布的 “自动驾驶”软件。此前特斯拉向部分车主推送了经过重新改写的 FSD 软件，该公司声称这个软件可以让汽车具有自动驾驶功能，并随时保护公众免受安全风险。

周二晚间，特斯拉发布了测试版 “全自动驾驶”软件，简称 FSD，该公司表示他们向少量 “专家和谨慎”的车主推送了软件。在发布了这个软件之后，许多收到了推送的车主在网上发帖，分享了车辆于当晚在城市道路上自动行驶的视频。

在周三举行的财报电话会议上，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）表示，将在年底前向更多的车主推送软件，随着软件收集到越来越多的数据，系统也将变得更加强大。

美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）在一份声明中表示：“NHTSA 已经听取了有关特斯拉新功能的介绍，这是该公司现有驾驶辅助系统的扩展。NHTSA 将密切关注这项新技术，并将采取相关行动，确保公众免受不合理的安全风险。”

7 月，NHTSA 表示其特别事故调查小组 “对 19 起涉及特斯拉车辆的事故进行了调查，他们相信，这些事故发生时，都有某种形式的高级驾驶辅助系统参与其中”。

多年来，马斯克一直在承诺特斯拉将实现自动驾驶，然而该公司已经多次错过了马斯克自己设定的最后期限。

研究人员、监管机构和保险组织都认为，真正的自动驾驶还需要许多年的时间才能实现，而且自动驾驶的复杂程度比各个企业此前所预期的要复杂得多。他们曾对特斯拉提出过批评，称该公司对现有的半自动驾驶的宣传具有危险的误导性。

一个自动驾驶技术企业所组成的联盟自动驾驶汽车教育伙伴（PAVE）也批评了特斯拉的做法，该联盟的成员包括福特汽车、通用汽车和谷歌自动驾驶部门 Waymo。

周四 PAVE 在一份声明中表示：“公开道路测试是一个巨大的责任，使用未经培训的客户来验证公开道路上的测试软件，是一件极其危险的事情，也不符合现有的指南和行业规范。”

特斯拉的 Autopilot 和其他类似的高级驾驶辅助系统能够在有限的情况下为司机提供支持，完成转向、刹车和加速等操作，一般情况下这些功能只能在高速公路上使用。

特斯拉在其网站上表示，最新发布的软件依然需要驾驶员的监督，并称该软件不能将车辆成为自动驾驶汽车。

特斯拉 FSD 软件为付费服务，要想体验这项功能，车主需要以 8000 美元的价格购买。周四马斯克表示，下周一开始 FSD 的价格将提升 2000 美元。

一些特斯拉车主在 Twitter 上发布了最新 FSD 的视频，声称在升级了新软件后，车辆 “什么都能看见”，能够自己操作指示灯，并且在地面上没有车道标线的情况下完成转弯。