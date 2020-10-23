优麒麟 20.10 正式发布：Linux 5.8 内核，全局主题切换，全新组件上线

IT之家10月23日消息 今日，优麒麟团队宣布优麒麟（Ubuntu Kylin）开源操作系统 20.10 版本（代号 Groovy Gorilla）正式发布。

20.10 是优麒麟发布的第 16 个版本，提供 9 个月的技术支持，与 Ubuntu 20.10、Lubuntu 20.10、Xubuntu 20.10、Ubuntu Mate 20.10 等开源发行版全球同步发布。

▲ 图源：优麒麟开源操作系统，下同

IT之家了解到，此次发布的优麒麟 20.10 版本默认搭载最新 Linux 5.8 内核和 UKUI 3.0 桌面环境。拥有全新布局的任务栏和侧边栏，新增麒麟扫描、麒麟刻录、麒麟截图、麒麟应用安装器等应用软件，并且支持触屏手势功能和系统组件的全局主题切换，同时修复了开始菜单、文件管理器、控制面板等大量问题。

UKUI 桌面环境，全新组件上线

任务栏

支持深浅双色主题和圆角布局的任务栏，将快速启动栏与应用程序启动区域合二为一。

侧边栏

采用全新模块化架构设计的侧边栏，新增丰富可扩展的系统插件。

麒麟扫描

底层基于 SANE 标准库开发，支持绝大多数的扫描仪设备，拥有查找和连接扫描设备基础特点，以及一键美化、智能纠偏和文字识别等功能。

麒麟刻录

基于 k3b 二次开发，支持光盘的刻录、擦除、续刻及光盘内容 md5 校验等。

麒麟截图

麒麟截图在传统截图功能基础上增加了绘制矩形、圆形，添加模糊、标注和字体，以及固定图片到桌面上等功能。

麒麟应用安装

麒麟应用安装器支持快速安装软件，以及 deb 包的双击安装和一键卸载。

触屏手势功能

支持多指触屏手势功能，包括双指滑动、多指缩放等手势。

全局主题切换

开始菜单、任务栏、侧边栏等组件及自研应用软件均支持系统默认、深色、浅色三套主题切换。

Linux 5.8

优麒麟 Ubuntu 20.10 使用最新 5.8 版本内核，带来了许多功能增强和更多的设备支持。

部分重要更新：

内核并发处理器 (KCSAN)

内核事件通知机制

支持块层内联加密

私有 procfs 挂载

BPF iterator 机制

gcc 升级至 10.2.0

qt 升级至 5.14.2

python 升级至 3.8.6

用户可通过镜像站或优麒麟官网 https://www.ubuntukylin.com/downloads/ 在线下载安装优麒麟 20.10 版本。需要注意的是，官方表示，优麒麟 20.04 长期支持版本的用户不推荐升级至 20.10，后续相关新特性会推送至 20.04 的更新源中。