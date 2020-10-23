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优麒麟 20.10 正式发布：Linux 5.8 内核，全局主题切换，全新组件上线

IT之家 2020/10/23 9:49:24 责编：懒猫
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IT之家10月23日消息 今日，优麒麟团队宣布优麒麟（Ubuntu Kylin）开源操作系统 20.10 版本（代号 Groovy Gorilla）正式发布

20.10 是优麒麟发布的第 16 个版本，提供 9 个月的技术支持，与 Ubuntu 20.10、Lubuntu 20.10、Xubuntu 20.10、Ubuntu Mate 20.10 等开源发行版全球同步发布。

▲ 图源：优麒麟开源操作系统，下同

IT之家了解到，此次发布的优麒麟 20.10 版本默认搭载最新 Linux 5.8 内核和 UKUI 3.0 桌面环境。拥有全新布局的任务栏和侧边栏，新增麒麟扫描、麒麟刻录、麒麟截图、麒麟应用安装器等应用软件，并且支持触屏手势功能和系统组件的全局主题切换，同时修复了开始菜单、文件管理器、控制面板等大量问题。

UKUI 桌面环境，全新组件上线

任务栏

支持深浅双色主题和圆角布局的任务栏，将快速启动栏与应用程序启动区域合二为一。

侧边栏

采用全新模块化架构设计的侧边栏，新增丰富可扩展的系统插件。

麒麟扫描

底层基于 SANE 标准库开发，支持绝大多数的扫描仪设备，拥有查找和连接扫描设备基础特点，以及一键美化、智能纠偏和文字识别等功能。

麒麟刻录

基于 k3b 二次开发，支持光盘的刻录、擦除、续刻及光盘内容 md5 校验等。

麒麟截图

麒麟截图在传统截图功能基础上增加了绘制矩形、圆形，添加模糊、标注和字体，以及固定图片到桌面上等功能。

麒麟应用安装

麒麟应用安装器支持快速安装软件，以及 deb 包的双击安装和一键卸载。

触屏手势功能

支持多指触屏手势功能，包括双指滑动、多指缩放等手势。

全局主题切换

开始菜单、任务栏、侧边栏等组件及自研应用软件均支持系统默认、深色、浅色三套主题切换。

Linux 5.8

优麒麟 Ubuntu 20.10 使用最新 5.8 版本内核，带来了许多功能增强和更多的设备支持。

部分重要更新：

  • 内核并发处理器 (KCSAN)

  • 内核事件通知机制

  • 支持块层内联加密

  • 私有 procfs 挂载

  • BPF iterator 机制

  • gcc 升级至 10.2.0

  • qt 升级至 5.14.2

  • python 升级至 3.8.6

用户可通过镜像站或优麒麟官网 https://www.ubuntukylin.com/downloads/ 在线下载安装优麒麟 20.10 版本。需要注意的是，官方表示，优麒麟 20.04 长期支持版本的用户不推荐升级至 20.10，后续相关新特性会推送至 20.04 的更新源中。

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关键词：Ubuntu

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