沙特与华为建立合作，共同推动沙特国家人工智能发展计划

10 月 23 日消息，据国外媒体报道，沙特阿拉伯数据与人工智能局 22 日与华为建立合作伙伴关系，共同推动沙特国家人工智能能力发展计划，帮助沙特实现数字化转型。

全球人工智能峰会由沙特数据与人工智能局主办，以视频会议方式于 21 日和 22 日举行，吸引了超过 200 位行业专家和决策者参与，共同探索人工智能在未来的作用。

沙特数据与人工智能局（SDAIA）当天在全球人工智能峰会上与华为在线签署了国家人工智能能力发展计划谅解备忘录，声明说，国家人工智能能力发展计划旨在支持沙特王国的政府、企业和研究机构在人工智能领域寻找合适的技术合作伙伴，增强他们自己的人才库，并最终通过人工智能应用找到新的增长策略。

SDAIA 国家人工智能中心 (NCAI)的首席执行官 Majid Altuwaijri 表示，SDAIA 希望通过其愿景，将沙特建成数据驱动经济体联盟中的全球领导者。

Altuwaijri 说 : “我们相信，公私合作将有助于加快这一进程，我们很高兴能与华为合作开展我们最新的国家人工智能能力发展项目。”他表示仅可以继续获取最前沿技术，还可以学习在采用最佳实践方面的国际成功经验。

华为公司中东地区部总裁杨友桂说，华为在人工智能领域采取长期研发战略，通过与沙特的合作，华为期待在这些技术领域创造新的价值，帮助沙特实现数字化转型目标。

目前，人工智能在沙特的发展仍处于早期阶段。沙特数据与人工智能局此前估计，该国数据和人工智能的经济价值约为 40 亿至 50 亿美元。