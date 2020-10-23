一文看懂华为 Mate 40/Pro 系列新机：首发绝版麒麟 9000，起售价比去年贵了 100 欧元

10 月 22 日晚上 8 点，华为旗舰机 Mate40 系列正式发布，包括 Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro + 与 Mate40 RS 保时捷设计 4 款机型。起售价 899 欧元（约合 7102 元人民币），比去年贵了 100 欧元。

处理器是最大的看点，华为 Mate 40 系列搭载 “绝版”的麒麟 9000 系列芯片，余承东称该芯片搭载第三代 5G，上行比其他 5G 技术快 5 倍，下行快 2 倍。

在遭遇美国断供的特殊时期，Mate40 系列的发布对于华为来说有着更为特殊的意义。华为消费者业务 CEO 余承东在发布会上表示，“不管处境多么艰难，我们承诺持续展开技术创新，将最佳的技术和创新带给消费者。”

就在上周，苹果发布支持 5G 的 iPhone 12 系列，著名分析师郭明錤认为，因华为禁令故部分高端机需求移转，以及 5G 基础建设较普及有利营销，iPhone 12 Pro 预购优于预期。

首发四款机型，起售价比去年贵了 100 欧元

本次 Mate 40 系列新机包括 Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro + 与 Mate40 RS 保时捷 4 款机型。

外观方面，Mate40 以及 Mate40 Pro 采用玻璃材质的面板，拥有五种颜色，包括了白色，黑色，秘银色，“夏日胡杨（绿色）”，“秋日胡杨（黄色）”。而 Mate40 Pro + 则拥有黑色和白色的陶瓷材质后壳。

Mate40 RS 保时捷款在外观方面与其他机型最大的不同是，后置采用了八边形 “星钻设计”影像模组设计，手机采用了陶瓷机身，有陶瓷黑、陶瓷白两种配色可选。

售价方面，华为 Mate40 8GB+128GB 899 欧元（约合 7102 元人民币），Mate40 Pro 8GB+256GB 1199 欧元（约合 9473 元人民币），Mate40 pro plus 12GB+256GB 1399 欧元（约合 11053 元人民币），Mate40 顶配保时捷款 12GB+512GB 2295 欧元（约合 18132 元人民币）。

与去年发布的 Mate30 系列相比，Mate40 系列起售价贵了 100 欧元，约合 790 元人民币，顶配保时捷款起售价比去年贵了 200 欧元。

搭载 “绝版”麒麟 9000 芯片，上行速率比其他 5G 技术快 5 倍

据了解，华为 Mate 40 系列搭载 5nm 制程的麒麟 9000 系列芯片，拥有 153 亿个晶体管，华为官方数据显示，麒麟 9000 芯片晶体管数量比苹果的 A14 多了 30%。该芯片还搭载了全新八核 CPU，CPU 三档能效架构最高主频可达 3.13GHz，采用双大核 + 微核 NPU 架构。

GPU 方面，这颗麒麟 9000 配备了全新的 ARM Mali-G78 MP24，这是全球首个拥有 24 核心的移动图形处理器，相对于骁龙 865+，性能提升 52%。整体的能耗比也比骁龙 865 + 有最低 25% 的提升。

余承东称，“该芯片比同类其他产品能效更好，低功耗，并且搭载第三代 5G，上行比其他 5G 技术快 5 倍，下行快 2 倍。”

“华为 Mate 40 Pro 使用 36 个月后流畅性只比最开始下降 2.5%。”余承东表示，四年前华为承诺华为手机可使用 18 个月不卡顿，而现在可以达到 36 个月不卡顿。

摄像头强劲升级，搭配 66W 超级快充、曲面屏

华为此前靠出色的手机影像系统打出了名气，而这次 Mate40 系列的摄像头又迎来了强劲升级。据了解，Mate40 系列搭载超感知徕卡电影影像系统，并将配备超广角摄像头，后置摄像头外观设计上延续了”中轴对称 “，推出极具未来感的 “星环设计”。

具体来看，华为 Mate 40 搭载了三颗摄像头，分别是 5000 万像素主摄、1600 万像素超广角镜头、800 万像素长焦，以及一个激光对焦传感器。

华为 Mate 40 Pro 配备了 5000 万像素主摄、2000 万像素电影摄像头、1200 万像素潜望式长焦摄像头，以及一个激光对焦传感器。

华为 Mate 40 Pro + 配备了 5000 万像素主摄、2000 万像素电影摄像头、1200 万长焦摄像头、800 万像素多反射潜望式长焦摄像头，以及一个 3D 深感摄像头。

Mate 40 RS 保时捷款配备 5000 万像素主摄，2000 万像素超广镜头，800 万像素潜望镜式长焦镜头，支持 10x 光学变焦，还有 1200 万像素长焦镜头，支持 3x 变焦，还有一个 3D 深感摄像头。

华为 Mate40 Pro 沿用潜望式光学变焦结构，实现 10 倍混合变焦和 50 倍数字变焦，华为 Mate40 Pro + 实现了 20 倍混合变焦和 100 倍数字变焦。

屏幕方面，华为 Mate 40 采用了 6.5 英寸的 68 度曲面屏，分辨率为 2376*1080，刷新率为 90Hz，触控采样率 240Hz，P3 色域，支持 2D 人脸识别和屏下指纹解锁。

华为 Mate 40 Pro 和 Pro + 采用了 6.76 英寸 88 度曲面屏，2772*1344 分辨率，90Hz 刷新率，触控采样率 240Hz，P3 色域，支持 3D 人脸识别和屏下指纹解锁。

续航充电方面，华为 Mate40 系列搭载 66W 快充及 50W 无线快充，Mate40 Pro 和 Pro + 配备了 4400 毫安时的电池。

搭载 EMUI 11 系统，分布式能力再升级

华为 Mate40 系列首发搭载 EMUI 11 系统，分布式能力再升级。在具体应用中，多屏协同实现在 PC 上同时打开多个手机应用窗口，多任务可同步进行。手机一键变身电子白板，还可一键投屏演示讲解，手机和大屏之间也可以通过消息沟通。

通过 EMUI 11 姿态感应器，用户可获得智慧交互体验。比如 AI 隔空操控实现悬停亮屏、左右切换交互界面、隔空按压接电话等功能升级。来电话时眼睛注视屏幕，铃声音量自动减弱。

另外，搭载 EMUI 11 的 Mate40 系列更注重隐私安全保护。TEE OS 安全微内核获全球商用 OS 内核最高安全等级的 CC EAL5 + 认证，3D 人脸与屏内指纹双重生物识别，均支持解锁和支付，信息全程在独立的微内核完成，还有隐私备忘录和照片脱敏等功能。

发布会上，华为面向海外用户正式推出 “抗衡”GMS 的一系列应用，包括通用搜索引擎 Petal Search、地图应用 Petal Maps、办公应用 HUAWEI Docs。

推 Watch GT2 保时捷款、首款头戴耳机 FreeBuds Studio 等 IoT 产品

在 Mate40 系列全球发布会上，华为推出了一系列 IoT 产品。

华为 Watch GT2 保时捷设计款可提供 100 余种运动类型，新增滑雪和高尔夫练习场专业运动模式，支持 2 周长续航。支持无线快充，充电 5 分钟使用 10 小时。

FreeBuds 3 是全球首款采用半开放式设计并支持主动降噪的真无线耳机，搭配 EMUI 11。此外，华为 FreeBuds Pro 新上线了耳机查找功能，通过让耳机发出蜂鸣声快速定位耳机位置，搭配耳机盒使用最长续航增至 36 小时。

首款头戴耳机 FreeBuds Studio 有晨曦金和曜石黑两种配色，通过精准识别外界声场环境变化，自动在轻度、均衡、深度三种高自适应性降噪模式间切换，带来高达 40dB 综合降噪效果、并搭配 4Hz-48kHz 频宽高解析音质。

华为还推出了与 GENTLE MONSTER 联合设计的时尚智能眼镜，售价 2499 元起。左右镜腿各搭载一个半开放式扬声器，配备的 128mm2 超薄大振幅扬声器。拥有智慧交互功能，如支持行程提醒功能，能够同步手机中的行程信息，第一时间播报航班、火车等信息。

禁令之下：麒麟 9000 或成绝版，手机业务遭遇挑战

麒麟 9000 表现突出，但余承东此前在在中国信息化百人会 2020 年峰会上表示，“由于遭受制裁，华为芯片只接受了 9 月 15 号之前的定单，所以今年可能是最后一代华为麒麟高端芯片。”

通信行业独立分析师黄海峰表示，华为 “最后一代”的高端芯片麒麟 9000 备货量在 1000 万片左右，也意味着有约 1000 万台华为 Mate40/Pro 手机可以用上这一芯片，或许可以支撑半年左右。当备货用完后，华为手机业务，尤其是高端手机业务很快会遇到巨大挑战。

而就在上周，苹果发布支持 5G 的 iPhone 12 系列，预购火爆、电商平台多款机型缺货。著名分析师郭明錤认为，因华为禁令故部分高端机需求移转，以及 5G 基础建设较普及有利营销，iPhone 12 Pro 预购优于预期。

此前，第一手机界研究院院长孙燕飚向搜狐科技表示：“如果按照华为和荣耀的鼎盛时期来消耗库存的话，我相信一定维持不了一年，甚至不超过 9 个月，因为现在华为的市场份额太高了。而如果只维系华为的品牌，还可以支撑超过一年。”

在遭遇美国断供的特殊时期，Mate40 系列的发布对于华为来说有着更为特殊的意义。华为消费者业务 CEO 余承东在发布会上表示，“不管处境多么艰难，我们承诺持续展开技术创新，将最佳的技术和创新带给消费者。”