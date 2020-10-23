华为 Mate 40 Pro/RS 保时捷设计真机上手图片曝光

IT之家10月22日消息 今天晚上，华为Mate 40系列发布会开始，余承东正式发布Mate 40和Mate 40 Pro手机，华为Mate40系列延续Mate中轴对称设计，推出极具未来感的“星环设计”，如同穿越星际之门，探索未来之美，独特风格一眼可辨。

而华为 Mate 40 RS 保时捷设计以雕塑感曲面突破二维视觉局限，超跑动感飞线设计贯穿机身中轴对称。华为表示，Mate 40 RS 保时捷设计纳米微晶陶瓷材质，白若凝脂，黑如墨玉，在温润雅致中更显力量美感。

相机方面，华为 Mate 40 RS 保时捷设计后摄镜头采用八边形 “星钻设计”，搭载全新超感知徕卡电影五摄，打造全场景、全时段、全焦段的全能影像能力。

现在网络上已经曝光了华为Mate 40 Pro和Mate 40 RS 保时捷设计的上手图片。

IT之家获悉，华为 Mate 40 采用了 6.5 英寸的 68 度曲面屏，分辨率为 2376*1080，刷新率为 90Hz，触控采样率 240Hz，P3 色域，支持 2D 人脸识别和屏下指纹解锁。

华为 Mate 40 Pro 和 Pro + 采用了 6.76 英寸 88 度曲面屏，2772*1344 分辨率，90Hz 刷新率，触控采样率 240Hz，P3 色域，支持 3D 人脸识别和屏下指纹解锁。

华为Mate 40和Mate 40 Pro将浩瀚天空色彩，亮黑色、釉白色和秘银色撷取到玻璃后盖之上，尽显光影流转；素皮黄色与绿色彰显高级质感。

华为Mate40和华为Mate 40 Pro采用亮黑色、釉白色、秘银色、绿色和黄色五款配色，从视觉到触感，心动就在一瞬；华为Mate 40 Pro+还推出陶瓷黑和陶瓷白两款新材质。