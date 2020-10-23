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华为 Mate 30E Pro 上线官网：搭载麒麟 990E 5G 芯片，预装 EMUI 11

IT之家 2020/10/23 0:04:00 责编：骑士
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IT之家 10 月 22 日消息 今天晚上，华为正式发布了Mate40系列手机，与此同时，华为发布会后，在官网上架了一款 Mate 30E Pro手机，搭载了麒麟 990E 5G SoC芯片。

IT之家获悉，Mate 30E Pro与 2019 年的 华为Mate 30 Pro 相比，最大的变化是芯片组变成了麒麟 990E。

IT之家稍早前报道，@长安数码君 称 “华为 Mate 30 衍生版”外观延续旧版，零部件中的部分将更换成本土产的零件，去美化力度更高。

华为Mate 30E Pro搭载了88度超曲面OLED环幕屏，拥有星河银、翡冷翠、罗紫兰、亮黑色，还有丹霞橙、青山黛配色。

华为Mate 30E Pro支持IP68级防水防尘。

IT之家获悉，华为Mate 30E Pro搭载的麒麟990E芯片采用7nm+ EUV工艺，集成约103亿晶体管，采用华为达芬奇架构，NPU大核+NPU微核设计，14核Mail-G76 GPU，支持5G NSA/SA双模全网通。21根天线全方位布局，其中包括14根5G天线。

华为Mate 30E Pro搭载双4000万高清主摄，超感光和长焦摄像头均支持OIS光学防抖，搭载1/1.54英寸和1/1.7英寸传感器。前置3200万像素镜头，搭载3D深感摄像头吗，专业级人像虚化。

华为Mate 30E Pro电池容量为4500mAh，支持40W有线快充，27W无线快充，支持无线反充，通过德国莱茵TUV安全认证。

华为Mate 30E Pro预装EMUI 11系统，支持AOD艺术主题，一镜到底的流畅动效，自然舒适的手势导航，声震一体多感协同，智慧多窗，键鼠共享，更多便捷操作。

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关键词：华为Mate 30E Pro麒麟990华为

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