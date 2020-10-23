华为背水一战：HMS 再升级，麒麟已成绝唱

10 月 22 日晚间，华为面向全球推出了新一代旗舰 Mate40 系列，一同亮相的还有新一代旗舰芯片麒麟 9000。

值得注意的是，在美国的芯片禁令之下，这或许将是华为最后一代自研的旗舰芯片。华为消费者业务 CEO 余承东坦言，华为现在处于非常艰难的时刻。但他又称，不管处境多么艰难，华为承诺将持续展开技术创新，将最佳的技术和创新带给消费者。

在 Mate40 系列上，华为也对 HMS 再次进行升级，面向海外推出了搜索引擎、地图、办公等应用。这能否帮助华为收复海外失地？

新旗舰 Mate40 系列亮相 与苹果对垒

就在前几日，苹果刚刚也通过线上发布会的形式，正式发布了旗下首款 5G 手机 iPhone 12 系列。

今年的 iPhone 12 系列包含四款：iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max。其中 iPhone 12 mini 起售价 699 美元。

从苹果的策略来看，四款产品均升级了 5G，这也是中国以及全球 5G 手机普及率走高背景下的选择。从中国市场来看，根据信通院数据显示，2020 年 9 月，国内市场 5G 手机出货量 1399.0 万部，占同期手机出货量的 60.0%；而 2020 年 1-9 月，国内市场 5G 手机累计出货量 1.08 亿部。

同时苹果希望通过 iPhone 12 mini 进一步攻占中端市场，而这也是包括华为在内的安卓手机旗舰机型的价格区间。

此次华为推出的 Mate40 系列，同样包含四款：Mate40、Mate40 Pro、Mate40 Pro + 和 Mate40 RS 保时捷版本。但从价格区间来看，华为 Mate40 系列的全球起售价要比 iPhone 12 系列略高。

在发布会上，余承东也是多次拿 Mate40 系列与 iPhone 12 系列进行对比。比如调侃苹果刚刚推出第一代 5G 手机，而华为已经推出了第三代。

Mate40 系列的一大升级亮点要数拍照，这也是 iPhone 12 系列发力的重点。Mate40 系列的主镜头均为 5000 万像素，1/2.8 英寸的超大传感器。其中 Mate40 Pro + 采用后置五摄设计，最大支持 100 倍数字变焦，可谓是最强 Mate 系列。Mate40 Pro + 还搭载了一颗 2000 万像素的曲面镜头，华为称可解决拍照畸变问题。

在 DxOMark 的最新榜单中，Mate40 Pro 获得了 136 的总分，也超越了此前排名第一的小米 10 尊享版；而 iPhone 12 系列的评分还未公布。

麒麟 9000 发布 自研芯片成绝唱

除了手机，发布会的另一个亮点则是华为新一代旗舰芯片麒麟 9000。

此次的麒麟 9000 包含两个规格，还有一个麒麟 9000E 版本，由 Mate40 搭载，Mate40 Pro、Mate40 Pro + 则搭载麒麟 9000。

麒麟 9000 芯片集成 153 亿晶体管，八核 CPU，最高主频可达 3.13GHz，24 核 Mali-G78 GPU，双大核 + 微核 NPU 架构；麒麟 9000 与麒麟 9000E 的区别主要在 GPU 和 NPU。GPU 方面，麒麟 9000E 是 22 核 Mali-G78。NPU 方面，麒麟 9000E 为一大核 + 一小核。

虽然余承东称麒麟 9000 芯片在多个参数上超越骁龙 865、苹果 A14 等竞争对手，但这或许是华为最后一代自研的旗舰芯片。

在今年 8 月的一次公开活动上，余承东亲自对外坦承，在美国多轮制裁之下，华为麒麟 9000 芯片只接受了 9 月 15 号之前的订单，因此麒麟高端芯片将成为绝版。

业内有消息称，预计麒麟 9000 的备货量在 1000 万片左右，也意味着有约 1000 万台华为 Mate40 系列手机可以用上这一芯片。

如果从上一代 Mate30 系列的销售情况来看，华为 Mate30 系列上市两个月出货量超 700 万台，当年底出货量超千万。按照这一速度，麒麟 9000 的备货量也只够支撑华为 Mate40 系列供应到今年底而已。

由于芯片库存有限，近日还多次传出了华为要卖身荣耀品牌的消息。

再升级 HMS 能否收复海外失地？

值得注意的是，除了硬件，Mate40 系列还搭载了全系能升级的 HMS 以及 EMUI 11。

HMS 可谓是华为应对海外缺失 GMS 的关键一环。华为此次面向海外用户推出多个全新的 HMS 应用，包括通用搜索引擎 Petal Search、地图应用 Petal Maps、办公应用 HUAWEI Docs 等。

其中，Petal Search 为海外 170 多个国家和地区用户提供 20 余类领域的搜索服务，并支持 50 多种语言；Petal Maps 在海外 140 多个国家和地区上线，为用户提供地图定位、地图展示、驾车导航、实时路况等服务。目前支持英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、中文等导航语音播报。

华为甚至还推出了自己的办公应用 HUAWEI Docs，在全球 100 多个国家和地区上线。

根据余承东在发布会上公布的数据，华为应用市场已经汇聚全球 200 万开发者，月活用户已超过 5 亿；快应用月活用户数同比增长 260%。

实际上，HMS 的升级对于华为欧洲市场至关重要。自 2019 年华为手机不能内置谷歌的 GMS 服务以来，华为包括欧洲在内的海外市场出现急剧下滑。

华为官方数据显示，今年上半年华为手机的全球出货量为 1.05 亿台，相比 2019 年上半年的 1.18 亿台，下滑了 11%。

芯片断供，HMS 替代 GMS 仍在路上，华为手机在海外市场的后续表现不容乐观。竞争对手已经在反扑，既包括苹果，也有小米、OPPO 和 vivo 国产厂商。

欧洲市场正在成为竞争的焦点。小米董事长兼 CEO 雷军日前在接受采访时表示，小米会坚定不移地全球化，目标是在未来几年在欧洲排到第 1 名；OPPO 今年 5 月在德国设立了西欧总部，并在近日与欧洲电信运营商德国电信达成战略合作；vivo 日前也正式宣布进入波兰、德国、法国、西班牙、意大利和英国六个欧洲国家。

从目前的情况来看，华为短期内要解决芯片供应问题，只能寄希望于高通、联发科等供应商向美国申请许可；从长期来看，则需要国内芯片产业联合攻关，解决芯片生产制造等方面的卡脖子难题。

华为要走出当前困境，仍需要等待一个转机。