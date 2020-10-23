英特尔：Xe-HPG DG2 游戏独显正在测试中

IT之家 10 月 23 日消息 根据外媒 AnandTech 的消息，英特尔的 DG1 GPU （锐炬 Xe Max）已经开始出货了。与此同时，英特尔还宣布了他们的下一代 GPU，命名为 DG2，基于即将到来的 Xe-HPG 架构。这款芯片已经来到了英特尔的实验室中。

外媒表示，英特尔已经完成了这款芯片的 Alpha 版本，并且已经通电测试了。

英特尔 CEO Bob Swan 证实 DG2 不仅仅是 DG1 的继承者，而是一款基于英特尔即将推出的 Xe-HPG 架构的高性能 GPU，这款 GPU 是完全代工制作的。

IT之家曾报道，爆料称英特尔 Xe-HPG (DG2)独显采用了台积电的 6nm 工艺，顶级型号的 Xe-HPG 显卡有 512 个 EU, 也就是 4096 个流处理器。今年 8 月份，英特尔公布了 Xe-HPG 游戏显卡。官方表示这是一种为游戏优化的微架构，结合了 Xe-LP 的良好的效能功耗比的构建模块，利用 Xe-HP 的可扩展性对 Xe-HPC 进行更强的配置和计算频率的优化。同时，Xe-HPG 添加了基于 GDDR6 的新内存子系统以提高性价比，且将具有加速的光线跟踪支持。Xe-HPG 预计将于 2021 年开始发货。