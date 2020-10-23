日本央行或推出数字货币，高官称需先获公众支持

据报道，日本银行的一位高级官员表示，推出数字货币的举措取决于公众的支持。他表示，尽管日本银行已经宣布在明年开始测试数字货币，但依然没有就此事做出最终决定。

日本银行是日本的中央银行。该行支付系统部门主管、负责研究数字日元项目的 Kazushige Kamiyama 说：“目前还没有结论。归根结底，如果得不到日本公众的充分理解，我们是不可能继续推进的。”

Kazushige Kamiyama 补充说，如果日本银行未来发行数字货币，其主要目标是增强交易生态系统，并让与现金和其他电子支付形式共存，而不会成为货币政策的工具。

这番言论表明，尽管在日本银行并未确定发行数字货币，但却仍然有意深入理解这种数字货币的运作方式，以及推进央行数字货币（CBDC）项目所需满足的条件。

中国央行虽然还没有出台数字人民币的具体计划，但却提高了全球各国央行和政策制定者对数字货币的兴趣。而针对 Facebook 天秤币等稳定币的讨论，也让人们越发感觉常规现金的竞争对手越来越多，这可能会对金融业的运营方式产生广泛影响。

七国集团（G7）财长、国际货币基金组织（IMF）和国际清算银行（BIS）在过去一个月都就此发表了报告或声明。美联储主席杰罗姆 - 鲍威尔（Jerome Powell）本周表示，约有 80% 的央行正在探索发行 CBDC 的想法。

Kazushige Kamiyama 表示，日本银行正在对此展开深入研究，希望提高日本支付系统的效率，但并没有将加强货币政策作为重点。而当前有一种观点认为，CBDC 有助于遏制通货紧缩。

“我们已经明确表示，纸币和数字货币将会并存。” Kazushige Kamiyama 说，“数字货币对深化负利率没有用处，因为将会有纸币”，而负利率不能应用于纸币。

新冠疫情进一步加快了无现金支付在日本和世界各地的普及速度，表明人们日益渴求更加方便的替代性交易方案。

Kazushige Kamiyama 说，为了扩大数字货币的潜在使用范围，即使是像金融科技公司这样的非银行机构也可以发挥中介作用。他认为，应该讨论这些公司是否也应该在日本银行设立账户。

Kazushige Kamiyama 表示，日本银行需要跟上中国人民银行的步伐，才能成为第一家发行数字货币的主要央行。

“我们可不希望自己完全无法理解中国的做法。” 他说，“我们必须勤奋学习。”