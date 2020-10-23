苹果实行 iOS 游戏版号新规后：两个月内上架游戏中版号游戏占比 1.41%

IT之家10月23日消息 众所周知，我国已实行游戏版号制度，而苹果今年早些时候向开发者发邮件通知：7 月 31 日之前不提交含付费游戏的版号信息，游戏将被下架；之后所提交的游戏必须具备游戏版号。

据七麦数据今日分析，在 8 月 1 日 - 9 月 30 日的两个月之中，App Store 中上架的游戏 App 共有 11145 款，其中有版号的游戏 App 仅有 157 款，占比仅有 1.41%，无版号游戏 App 有 10988 款，占比高达 98.59%。

作为对比， 6 月 1 日 - 7 月 31 日期间，App Store 中上架的游戏 App 共有 17738 款，其中有版号的游戏 App 有 208 款，占比 1.17%，无版号的游戏 App 有 17530 款，占比达 98.83%。

仅从七麦数据的统计情况来看，这两个月 iOS 游戏中有版号的游戏比例仅提升了 0.24%，涨幅几乎可以忽略不计。

▲ 图源七麦数据，下同

可能会有很多用户认为，以上游戏中免费游戏占比较高，但是IT之家从分析报告中得知，以上游戏 App 中，共有 275 款付费游戏，其中拥有版号的游戏仅 4 款；内购游戏共计 735 款，拥有版号的仅有 115 款；付费游戏或含内购买游戏 App 中，版号占有率仅为 12.32%。

在此次版号新规中，一次性买断的内购类型（非消耗型项目）是监管重点，带有广告性质或解锁功能的内购项目或许不受新规影响。而以上统计的游戏 App 中，内购带有 “ads”、“广告”字样的 App 占比进一步降低，目前仅占 21.09%。

其他方面，研究发现，以预订形式上架的游戏中，拥有版号的游戏占比仅为 9.95%；有更新记录的游戏中，多数为无版号游戏；下架游戏中大多数已恢复上架。