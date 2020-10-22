苹果 iOS 14.2/iPadOS 14.2 公测版 beta 4 发布

IT之家10月22日消息 今日凌晨，苹果发布了 iOS 14.2 与 iPadOS 14.2 更新的第四个公开测试版本，距向开发者发布 iOS 和 iPadOS 14.2 开发者预览版 Beta 4 仅过去了一天时间。IT之家网友可以到【果粉圈】集中讨论。

用户安装了正确的配置文件后，可通过 Public Beta 网站或无线方式下载 iOS/iPadOS 14.2 公测版 beta 4 更新。

苹果在 iOS 和 iPadOS 14.2 中添加了新的 Emoji 表情符号， 改版了设备的锁屏播放控件，还重新设计了控制中心的 AirPlay 2 控件。

此外，昨日推出的开发者预览版中，苹果还带来了全新壁纸，包括写实与艺术两种风格，每种壁纸都拥有浅色和深色版本（具体参考IT之家文章《苹果 iOS 14.2 内置原生壁纸下载、赏析（16P）》）。

1、iOS 14/iPadOS 14开发者预览测试版描述文件：点此下载



2、iOS 14/iPadOS 14公开测试版描述文件：点此下载

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3、描述文件、iOS固件下载必备之完全手册：

《苹果iOS描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版/限制升级……必备》

《IT之家精华：苹果iOS系统发布/固件下载/升级更新大全表》