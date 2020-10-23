“高功率脉冲磁控溅射”新工艺：苹果 iPhone 12 Pro 金色版图赏

一、写在前面



最近有关 iPhone 12 的文章着实有点多。开箱和简单上手的视频，全网已是铺天盖地。本文不想重复大家早已知道的信息，而是从不同角度带 IT之家家友一探 iPhone 12 Pro 的设计细节。

正文开始前，有几个槽点我不吐不快。

首先是苹果的物流速度。

为了在 10 月 23 日足不出户就能一睹 iPhone 12 Pro 真容，我脑子一热决定同时在 Apple Store、天猫苹果旗舰店两个渠道下单。有趣的是，这两个订单都在 10 月 22 日中午左右开始发货，其中 Apple Store 走了 EMS，天猫走了顺丰。

苹果产品投递到底是 EMS 快还是顺丰快，这是首发用户们长久争论的热点。从上海仓库到我所在的浙江嘉兴这一段，EMS 和顺丰的速度是差不多的：它们都在今天凌晨把货物送到了嘉兴中转场。差距来自同城投递的效率。

顺丰的营业点明显多于 EMS，它的仓库可以精确到街道，而 EMS 只是按城南、城北粗略划分了下。顺丰的营业点不仅离我近，员工上班时间还早。顺丰快递员在上午 8:04 就出发派件，而 EMS 一直等到 9:21 才更新了投递员信息。于是乎，走顺丰的天猫 iPhone 12 Pro 在早上 10 点钟就到达了我的手上，而 EMS 仍然没有动静。

其次是 iPhone 12 Pro 颜色的选择。

毫无疑问，2020 年新推出的蓝色是最值得购买的，它能让路人看一眼就知道你买了新手机。至于黑、白、金这三个传统颜色，我发现很少有评测者指出 12 系列的金色采用了全新的工艺。

2017 年，苹果首次在 iPhone X 上使用了名为物理气相沉积（PVD）的镀膜工艺为高端 iPhone 的不锈钢中框染色。这个工艺说白了就是利用电的力量将染料小颗粒高速喷射到不锈钢上，于是就有了黑、绿、金这类彩色 iPhone。

2020 年，苹果在金色 iPhone 12 Pro 上试水了 PVD 工艺的升级版：高功率脉冲磁控溅射（HIPIMS）工艺。相比 PVD，HIPIMS 使用了更高的电压来喷射染料，因此在不锈钢上形成的彩色镀膜会更厚、更硬、更平整，反映到观感上即为更亮、更抗指纹。

综上，由于苹果发给媒体的评测机基本都是蓝色，许多用户可能忽略了金色这个隐藏主角。iPhone 12 Pro 金色版一改 XS、11 Pro 那种较深的黄铜色，通过新的工艺实现了类似 18K 白金的质感，轻奢而不俗气。

二、特写照



废话不多说，我们先看看金色的 iPhone 12 Pro 在室内光照下的观感。

▲ iPhone 12 Pro 的直角不锈钢中框具有强烈的镜面效果，反射光在淡金色背景的映衬下十分耀眼；

▲ 金属中框与正面的瓷晶玻璃、背面的磨砂玻璃严丝合缝；别说纸片插不进去了，连纸片边缘的纤维也无法进入玻璃与不锈钢的缝隙；

▲ 磨砂的后盖与镜面的后摄模组完全没有色差，一体感相比 iPhone 11 Pro 系列进一步增强；

▲ 细看屏幕边缘，玻璃盖板其实嵌在了金属中框内部，而不锈钢在棱角处有明显的圆弧处理；

由于室内的光源单一，且灯光的颜色不是偏冷就是偏暖，iPhone 的颜色与真实观感总有差距。把 iPhone 带到阳光充足的室外，观感能有进一步提升。

▲ 尽管不锈钢在高端 iPhone 上已经使用多年，iPhone 12 Pro 算是把材料的优点彻底展现了出来，并一下子与雾面铝合金拉开差距；

▲ 包围屏幕的金色中框在阳光照射下存在感拉满；用户正视屏幕时，黑边与中框泾渭分明，这进一步提升了全面屏的观感；

▲ 磨砂背板在阳光下呈现奶白色；苹果似乎使用了新的工艺来制作 Apple Logo，特定角度观察会有浮雕的即视感；

三、对比 iPhone 11 Pro Max 与 Galaxy S20



iPhone 12 Pro 从设计参数上看，机身变大、厚度降低，且屏幕边框为 iPhone 采用全面屏设计以来的最小值。这些变化究竟感知明不明显？

（ 左：iPhone 12 ）

▲ Galaxy S20 系列是三星时下的旗舰产品，其下巴、左右边框均可跻身安卓阵营最窄行列；采用全新设计的 iPhone 12 Pro 夺回了最窄下巴的称号，但侧边观感仍不如使用了微曲面板的 S20；

（ 左：iPhone 12 ）

▲ 根据官方宣传，iPhone 12 Pro 的边框宽度相比 11 Pro 有明显提升；但从侧面看去，感知并不明显；

▲ 使用 iPhone 平面设计图做个简单计算，12 系列的四边宽度均为 3.47mm，其中黑边占了 2.42mm，金属中框占了 1.05mm。作为对比，11 Pro 系列的边框宽度为 4.52mm，而非 Pro 型号更是有 5.57mm。有趣的是，iPhone X 与 XS 的边框宽度只有 3.91mm，换句话说，11 与 11 Pro 其实在全面屏观感上开了倒车，而 12 系列不过是把水平拉回了 2017 年；

（ 左：iPhone 12 ）

▲ 当把视角移动到 iPhone 正上方，12 Pro 直角中框带来的增益就非常明显了；不仅如此，12 Pro 还去除了塑料缓冲圈，这进一步缩减了 iPhone 正面的非显示区域；

▲ 11 与 12 在刘海部分几乎没有差异；

▲ 如果仔细对比两机的厚度，还是能看出 iPhone 12 Pro 在小型化上下的功夫；

▲ 相比弧形机身，方方正正的 iPhone 12 Pro 给人的第一观感比较厚实；

四、结语



本文展示了 iPhone 12 Pro 在边边角角处周到的细节，并向各位 IT之家家友安利采用了全新工艺的金色。近两天，我会围绕 LiDAR、新的拍照算法谈一谈 iPhone 12 Pro 的深度使用体验。欢迎各位读者在最上方点击关注！