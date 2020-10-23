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10nm 继续延迟，英特尔开盘继续走跌

2020/10/23 23:55:27 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家10月23日消息 英特尔今天公布了该公司的 2020 财年第三季度财报。报告显示，英特尔第三季度营收为 183.33 亿美元，与去年同期的 191.90 亿美元相比下降 4%；净利润为 42.76 亿美元，与去年同期的 59.90 亿美元相比下降 29%。

基于 10nm 节点的 Ice Lake-SP（ILSP）处理器第四次宣布延迟，将一直延迟到 2021 年第 1 季度。这意味着后续基于 7nm 的 Sapphire Rapids-SP 也将延迟几个月，预计在 2021 年下半年推出。同样，基于 7nm 制程的下下个服务器系列产品也无法预计推出时间。

在消费级领域，英特尔表示，混合核心处理器 Alder Lake-S 的已经开始取样。这将是英特尔利用 Golden Cove 和 Grace Mont 内核的首个基于 10nm 的台式机产品线。考虑到 Rocket Lake-S 计划于 2021 年第一季度到货，Alder Lake-S 预计不会在 2021 年第四季度之前发布。甚至部分分析师认为可能推迟至 2022 年。

也就是说英特尔本期财报除了独显已经上市外并无任何好消息，因此英特尔盘后一路报跌，公司股价跌至数本月最低点

IT之家了解到，英特尔今日开盘报 48.35 美元，52 周最低点仅比该股价低5美元。截至发稿，英特尔已开始自低点缓慢回升，但总体依然是大幅下跌。

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关键词：英特尔

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