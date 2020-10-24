苹果 iPhone 12 测试：超瓷晶面板比 iPhone 11 玻璃更坚固、耐刮擦

IT之家10月24日消息 iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 已于昨日正式发售，并陆续被送到消费者手中。苹果在 iPhone 12 前屏玻璃上使用了名为 “Ceramic Shield（超瓷晶面板）”的新盖板表面处理，提高了设备的耐用性，防摔性能提高了 4 倍。

据外媒 MacRumors 报道，YouTube 频道 MobileReviewsEh 使用测力计在‌iPhone 12‌上进行了一些测试，将其性能与‌iPhone 11 ‌进行比较。

测试显示，‌iPhone 11‌ 能够承受 352 牛顿的力，而 ‌iPhone 12‌ 则能够承受 442 牛顿的力。‌iPhone 12 ‌的超瓷晶面板明显优于 iPhone 11‌ 的保护玻璃。

在单独的划痕测试中，‌iPhone 12‌ 能够承受钥匙、硬币、石头和盒子切割器的测试，同时显示屏上没有划痕。

莫氏硬度测试中，6 点和 7 点能够在‌iPhone 11‌上留下刮痕，而‌iPhone 12‌ 直到 6 点和 7 点处才看到一些微弱的刮痕。8 点在两者上都留下了明显的划痕。作为参考，8 点还可以刮擦 iPhone 的蓝宝石镜头。

IT之家了解到，资料显示，莫斯硬度应用划痕法将棱锥形金刚钻针刻划所试矿物的表面而发生划痕。该方法用测得的划痕的深度分十级来表示硬度。

测试还显示，‌iPhone 12 边缘并不是特别耐用。需要注意的是，这些测试和跌落测试并不会始终看到相同的结果，且会因仪器的位置或 ‌iPhone‌ 碰到的角度而异，用户在使用设备时仍应小心。