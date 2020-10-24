微软介绍 Win10 “重置此电脑”失败的解决方法

IT之家10月24日消息 此前有部分 Windows 10 版本 v2004 的用户反馈称他们的 PC 重置失败，微软已为现提供了一种 “重置此电脑”失败 bug 的解决方法。

在 Windows 10 版本 2004 和更高版本上，微软已将之前的”全新启动 “功能转移到 “设置”中的 “重置此电脑”中。但是在部分受影响的 PC 系统上，用户尝试使用 “重置此 PC”后，它会产生错误并提示：“重置电脑时出现问题。未进行任何更改。”

微软并未解释为什么或到底是什么问题影响甚至仅影响 V2004 版本的 Windows 10 ，仅提供了下面这种解决方法。

首先请以管理员权限打开命令提示符（CMD）。 之后，键入命令 “ dism/online/cleanup-image/restorehealth”，然后按回车。 之后用户即可重新安装并设置自己的系统，之后可再次尝试使用设置中的“重置此电脑”功能。

众所周知，DISM 即 Windows 的部署映像服务和管理程序，可用于安装、卸载、配置和更新脱机 Windows(R) 映像和脱机 Windows 预安装环境 (Windows PE) 映像中的功能和程序包。

当然，虽然微软提供了这种帮助用户重置电脑的方法，但对于部分用户来说，直接全新安装一遍系统也是不错的选择。若用户考虑安装 20H2版本的 Windows 10 时，可参考IT之家之前的教程和资源整理文章。

