曝 Win10 十月更新导致文件资源管理器崩溃和黑屏等问题

IT之家10月23日消息 Windows 10 最新的 十月更新中的包含部分严重 bug，例如死机蓝屏，文件资源管理器崩溃，打印机断开连接以及网络错误等问题。

据外媒 WindowsLatest，大量用户在安装 Windows 10 KB4579311 和 KB4577671 后向微软提交了这些问题。从报告的数量来看，微软似乎造成了一次影响不小的问题。

在 WindowsLatest 的测试中，还遇到了许多其他问题，例如 Windows 10 通知中心停止工作和通知延迟的 bug。截至IT之家发稿，微软尚未对这些新的和旧的 bug 回应。

通知中心

每次单击操作中心或使用 Win+A 键呼出通知中心时，都会显示一个完全空白的操作中心，包括通知和按钮都不见了。

▲ 图源 WindowsLatest ，下同

文件资源管理器

据多个报道，Windows 10 的最新十月累积更新会使某些用户的文件资源管理器崩溃（无响应）。甚至在反馈中心中，一位用户展示了任务栏闪烁和资源管理器不断崩溃的问题，然后卸载 KB4579311 重启系统正常。

此外，在 Reddit 上有用户还指出，在安装更新后，他们的计算机要进入桌面的时间要比之前长得多，显示器也会闪烁或黑屏。

打印机问题

打印机连接错误，因此用户必须在重新启动系统后手动断开打印机并重新连接它。

微软似乎也意识到了打印机的问题，表示已发现一个问题导致 USB 打印机端口消失，微软已在 1909 和 1903 版在 Windows 10 KB4580386 中修补了该 Bug。

屏幕闪烁、黑屏、网络错误

一些用户表示，他们的电脑在平板电脑模式下经过 15-20 分钟后变黑。另外一群人报告称网络和互联网连接存在问题，包括可能会遇到网络数据包丢失。而微软也表示发现了该问题并在同一可选预览更新中修补了屏幕闪烁的 bug。

当然部分用户会遇到问题是因为部分硬件不兼容或他们的旧版本文件遇到某些问题，而如果你并没有遇到以上问题则无需担心。微软今日发布了 19042.608 版本更新，修复了大量 bug。