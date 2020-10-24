外媒查蔡司 & 索尼 / 诺基亚的合作：非镜头定制，应为固件优化

IT之家10月24日消息 众所周知，近年来部分手机厂商喜欢联合知名光学系统厂商推出自己的影像系统，例如徕卡和蔡司。其中蔡司在智能手机相机领域一直与索尼和诺基亚（HMD Global）进行合作。

IT之家发现，外媒 WindowsUnited 今日调查了索尼、诺基亚与蔡司的合作范围和区别，发现索尼的合作虽比诺基亚更深但也并未涉及根本的镜头制造。

索尼的 Xperia 5 II 是配备有蔡司光学镜头的最新智能手机。首先，索尼官方称 “蔡司光学系统专门针对 Xperia 5 II 进行了调校，并采用业界盛名的蔡司 T* 镀膜涂层以减少反射，为您呈现精美的对比度和理想的画面效果。”

对此，外媒向蔡司方面求证，蔡司方面回应很官方，但似乎暗示蔡司只在镜片，软件等方面起咨询作用。

你好克林特先生， 感谢您的询问和对 Sony 和蔡司合作的兴趣。与 Sony 的合作伙伴关系始于 1996 年，并于今年年初扩展到了智能手机领域。 作为开发合作伙伴，蔡司将其在光学和光学系统开发领域多年的专业知识和诀窍带入了合作伙伴关系。蔡司以顾问的身份召集合适的人才，并确保蔡司所期望的高质量标准。

众所周知，蔡司也一直是 HMD Global 的合作伙伴，而当外媒询问到诺基亚和合作方面，蔡司方面回应称 “关于索尼与蔡司之间以及与诺基亚 / HMD Global 之间的合作差异，原则上可以说（我们）与 HMD 和 Sony 的合作完全基于合作伙伴的个人需求 - 而各自的产品策略则取决于合作伙伴自身。”

依然是非常官方的回复，但外媒发现了去年 2 月的一份蔡司采访报告，至少能够确认当时蔡司并未帮助诺基亚制造手机镜头，而仅仅是帮助 HMD 进行软件优化。

因此，外媒给出结论，蔡司与索尼/诺基亚的合作仅有咨询、帮助改善固件和挂名的作用，对于镜头和影像系统的实际制造并未参与。