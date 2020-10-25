韩国三星会长李健熙去世，享年 78 岁

IT之家 10 月 25 日消息 据韩联社刚刚消息，韩国三星会长李健熙在首尔三星医院去世，享年 78 岁。

作为韩国顶尖财阀的董事长，李健熙于 2014 年 5 月 10 日在首尔市中心的家中心脏病发作后被送往医院。他被送往三星医疗中心接受了支架置入手术，并一直住在医院的专属区域接受治疗。

李健熙，韩国三星集团前会长，著名企业家，是三星集团创始人李秉喆之三子，韩国首富。出生于韩国庆尚南道宜宁郡。1965 年毕业于日本私立第一学府早稻田大学经济系。1966 年于美国乔治 · 华盛顿大学完成了经营学硕士的课程。2000 年成为首尔大学的经营学名誉博士。他将三星电子（Samsung Electronics）从低质量的大规模生产商，改造为亚洲最有价值的科技企业。2020 年 4 月 6 日，李健熙以 920 亿元人民币财富名列《胡润全球百强企业家》第 97 位，现为韩国首富。

在7月9日发布的福布斯2020年韩国富豪榜中，三星会长李健熙财富居首，达173亿美元，其儿子三星副会长李在镕财富为67亿美元，位列第四。

IT之家了解到，自从李健熙接手三星之后，带领三星走向了辉煌、走向世界的舞台，也创造了亚洲最有价值的科技公司。李健熙常常稳坐韩国首富宝座，李健熙在韩国的地位高，他被称为 “经济总统”。