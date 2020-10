搭载 One UI 3.0 的三星 Galaxy S20 已通过 Wi-Fi 认证，稳定版本有望近期推出

IT之家10月24日消息 目前三星已经在 Galaxy S20 系列机型上测试基于 Android 11 的 One UI 3.0 beta ,而本周四有几款搭载 Android 11 的 Galaxy S20 手机已经通过了 Wi-Fi 联盟认证。这表示三星 One UI 3.0 的主要开发工作已经完成,预示三星将很快将为 Galaxy S20 发布其 One UI 3.0 的非测试版固件。

SamMobile 在运行 Android 11 的 Wi-Fi Alliance 数据库中发现了一些基本的 Galaxy S20 型号。此类证书适用于 Galaxy S20 LTE 和 5G,包括三星 Galaxy S20 国际和美国市场的型号。

▲ 图源 SamMobile

IT之家了解到,通过认证的型号目前仅限于基础版,三星 Galaxy S20+ 和 Galaxy S20 Ultra 尚未通过认证。

当然,欧美地区的机型可能与亚洲机型有一些区别,而三星上个月表示,三星 Galaxy S20系列国行的 One UI 3 和 Android 11 测试版体验预计 10 月中下旬进行,因此稳定版预计将比美、韩版稍晚些时候到来。