三星 Galaxy S21 系列配色曝光：紫罗兰，这是顶配独享的新配色

IT之家10月24日消息 知名爆料者兼 DSCC 创始人 @DSCCRoss 今日爆料称，三星 Galaxy S21 将提供灰色、粉红色、紫色和白色四种配色；而 S21 + 将提供黑色和银色；S21 Ultra 将在 S21+ 黑银双色基础上新增独享的紫罗兰配色。

在三星 Galaxy S8 时代，一度有传闻称三星将为 S8 推出紫罗兰配色，但之后不了了之，时隔三年，终于又听到了这个配色的消息。

以下为曾经曝出的紫罗兰色，但可信度未知：

此外，@DSCCRoss 表示三星新机将在巴西、印度尼西亚、韩国和越南开始生产，没有提过中国，这也侧面回应了三星将逐步将生产线向东南亚等地区转移的传闻。

据目前已有爆料信息，三星 Galaxy S21 Ultra 将搭载高通骁龙 875 旗舰平台和 Exynos 2100 平台（欧美版）。目前三星 Galaxy S21 系列电池已通过国家 3C 认证，其中 Ultra 款电池容量为 5000mAh，且全系标配 25W 电源适配器。

韩联社等知名韩媒称三星将在 S21 系列产品线中首次为 S 系列引入 S Pen 支持，不过IT之家发现 @OnLeaks 提到，Galaxy S21 Ultra 并没有为 S Pen 设置专用插槽。这意味着手写笔不能像 Note 系列那样放在手机内部，但新设备也完全可以将其置于手机外部。

而据 SamMobile 和 AndroidCentral 各自分别通过自己的渠道确认，三星将在明年 1 月初推出其下一代旗舰机型 Galaxy S21 系列。

▲Galaxy S21 Ultra，图源 @OnLeaks

▲Galaxy S21，图源 @OnLeaks

▲ Galaxy S21+，via： MySmartPrice