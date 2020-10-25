韩国第一财阀、遗产税超五百亿：三星会长李健熙的一生

10 月 25 日上午消息，据韩媒报道，三星会长李健熙于本周日（10 月 25 日）在首尔市梨园洞的首尔三星医院去世，享年 78 岁。就在不久前福布斯公布的 2020 年韩国富豪榜中李健熙以 173 亿美元位居榜首，作为韩国乃至世界级的财阀掌门人，他与三星交融的人生故事颇具传奇色彩。

1965 年，55 岁的三星创始人李秉喆开始考虑三星集团的接班人问题。当时在他的三个儿子中幼子李健熙年纪较小，因此被送到美国读书深造，34 岁的长子李孟熙和 32 岁的次子李昌熙则率先接过了三星的事业版图。但随着化学工厂丑闻风波、权力的争夺和对公司糟糕的经营，李秉喆逐渐失去了对两个儿子的信任，在一地鸡毛中李秉喆放弃了对二人的培养，最终并未将三星的核心事业交付他们。

1968 年，在李孟熙和李昌熙先后失去三星集团继承权后，三儿子李健熙便开始进入李秉喆的视野。事实上，李秉喆还有第四个儿子，但第四个儿子是李秉喆与其他女人所生，所以一直没有进入三星继承权的争夺之中。李健熙回国后，作为唯一的继承人候选的他，并没有直接被安排在管理高层，而是被派到基层，从一播音员做起。经过了数年的磨炼与打拼，1978 年，36 岁的李健熙才被父亲提拔为三星物产株式会社副会长。

1987 年，李秉喆去世当天，集团董事会成员便全票通过李健熙出任三星会长的决定。三星集团正式进入李健熙时代。李健熙接手的三星，还不像今天的三星一样在多个领域处于龙头地位。尽管当时三星在韩国的地位无可比拟，可放眼世界，其制造业水平还要取决于承接了哪些日本淘汰的落后产业。为了寻找新的出路，李健熙指引着三星这艘巨轮驶向了创新发展的航道之上。在他的改革与推动下三星每年都将销售额的 7% 用于技术研发和产品设计。除此之外，不遗余力人才的引进也是李健熙对于三星发展的另一个重要助推器，李健熙曾在他书中写道：“一个天才能够养活数百万人，而创造力是企业成功的最重要助推器，因此我们需要雇用最好的人才。”为此李健熙还率先在韩国实行了年薪制和绩效制。此后的三星，开始走向了弯道超车式的发展。

然而故事讲到了 2008 年，李健熙似乎走上了父亲退位的老路。那年李健熙被韩国特别检察组控告逃税、违反信托、渎职 3 项罪名，判处三年有期徒刑，缓期五年执行，并处罚金 1100 亿韩元，负面新闻缠身的他被迫辞去了三星董事长一职。

得益于李健熙对其子女提前的分工与安排，相对于上次掌门人轮替的腥风血雨，这次则要温和的多。包括电子和金融在内的三星核心事务落到了大儿子李在镕的手中，二女儿李富真掌管酒店和化工业务，三女儿掌管服装和广告业务。这样的安排，三星未来的权力分布也一目了然。在经历了文在寅政府的打压和负面新闻缠身后，李在镕作为三星的新掌门人似乎并未迎来他的高光时刻，甚至几度将要遭受牢狱之灾，经过了多轮的周旋和倚靠三星对韩国政界的巨大影响力，李在镕成功躲过一劫。并且伴随着三星最新项目在世界各国的落地开花，李在镕的身影再度活跃了起来。不得不说，对于三星的发展而言，李健熙的眼光没有错。

李健熙过世在三星的发展史上必将成为一个重要的转折点，同时对于韩国这个与财阀经济深度捆绑在一起的国家来说也会引起一场不小的社会震动。鉴于韩国独特政治经济文化和家族式企业结构，三星的大戏日后还将继续上演。