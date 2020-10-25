一代传奇陨落：李健熙去世后谁来接班，三星帝国又将何去何从

10 月 25 日，据韩联社报道，韩国三星会长李健熙去世，享年 78 岁。此前，李健熙因心脏病已进行了长达 6 年多的住院治疗。

“李董事长是一位真正的远见卓识者，他将三星从一家本地企业转变为世界领先的创新者和工业强国。”三星在声明中表示，“他的遗产将是永恒的。”

李健熙于 1987 年起任三星集团会长，在他近 30 年的领导生涯中，三星电子成为了一个全球性的品牌，是迄今为止最大的家族控制的企业集团，公司的整体营业额相当于韩国国内生产总值的五分之一。

李健熙共有 4 名子女：独子李在镕和 3 个女儿李富真、李叙显及李尹馨。其中，李在镕是既定继承人，已于 2012 年 12 月出任三星电子副会长，但诉讼风波至今仍未停歇。

今年 9 月 1 日，李在镕因涉嫌会计欺诈和操纵股价被韩国检方提起不拘留起诉。2017 年，李在镕因涉嫌向朴槿惠行贿以谋取三星集团继承权，二审被判处有期徒刑 2 年零 6 个月，缓刑 4 年，并当庭释放。

一代传奇陨落，帝国将由谁来接班？三星的命运又何去何从？

从 “不受重视的播音员”到 “25 分钟登基”

三星前身是成立于 1938 年的三星贸易公司，从事货运业务，创始人李秉喆。李秉喆育有三男五女，李孟熙是长子，李健熙是三子。

由于韩国权利传承有 “传长不传嫡” 的传统，李健熙一开始不是李秉喆心中最理想的接班人选，李秉喆在李健熙接班前 20 年就已传位长子李孟熙。

求学归国后，李健熙的第一份工作是在电视台做播音员，为听众介绍三星的产品，直到 34 岁才出任三星物产副会长，一干就是 10 年。

1966 年，三星发生 “糖精走私门”，李秉喆辞去三星会长职务，而次子李昌熙被捕入狱。李孟熙在上位后，开始排挤父亲亲信，而李昌熙在出狱后还向李秉喆发起了夺权战。李秉喆大怒，监禁李昌熙，又以李孟熙患妄想症为名欲将其关到精神病院。

李健熙成为了家族权力争斗的幸存者。1969 年，李健熙年仅 27 岁，李秉喆立好遗嘱将李健熙确定为三星集团的接班人。

其实，李健熙能力并不比两个哥哥弱，他拥有超前的战略眼光。1974 年，李健熙建议三星进入半导体行业，被父亲拒绝，随后他用自己的个人财产收购了韩国半导体公司 50% 的股权，使之成为三星半导体部门的前身。1983 年，李秉喆终于同意李健熙的判断，开始持续对半导体业务进行投入，并成就了三星此后在半导体领域的神话。

1987 年，李秉哲去世当日的 25 分钟之后，董事会成员全票通过了李健熙出任三星会长的决定，三星也由此进入李健熙时代。出任总裁后不久，李健熙雄心勃勃地宣布，一定要将三星发展成为 21 世纪的世界超一流企业。

除了老婆孩子，其他都要变

其实，李健熙从父亲手中接下的三星只是个二流企业，对韩国经济的影响力并不像现在一样大。由于过度的扩张，三星当时负债率高达 300%。

“变”或者 “死”，李健熙选择了前者。出任会长第二年，在纪念公司成立 50 周年的庆典大会上，李健熙树起了以强化产品质量为内容的 “新经营”大旗。然而当时的三星家族创业元老云集、惯性思维难以被打破，李健熙的呐喊并没有得到广泛的呼应。

真正的变革开始于 1993 年，在美国的洛杉矶，李健熙带领众多三星高级经理到当地的大百货商店考察，发现三星产品很便宜，但少有光顾。索尼等名牌产品虽然比三星贵，可购买者众多。李健熙还特意发给每位经理 1000 美元，用于购买最受欢迎的索尼产品，并逐个与三星产品比较。

回国后，李健熙写了《三星新经营》一书，提出 “变化先从我做起”的口号，告诫三星人要以人才和技术为基础，创造最佳产品和服务，希望改变当时盛行的 “以数量为核心”的思想。

“我们离 21 世纪只有 7 年时间了，世纪之交将会使世界发生多少变革，走向 21 世纪的三星将如何立足于世界。” 1993 年 6 月 7 日，李健熙在德国法兰克福提出了 “新经营”宣言，以破釜沉舟的气势吹响了 “新经营”的号角。

“除了老婆孩子，其他都要变。”从李健熙在公司内部向管理者提出的口号可以看出，李健熙求变心之切，魄力之大。

从法兰克福会议当年起，李健熙对三星实行的一系列改革使三星彻底挤进了世界一流企业，重视技术、产品质量、人才的核心理念一直影响至今。

比如，三星每年都将销售额的 7% 用于技术研发和产品设计，注重技术创新和启用人才。三星曾有一款手机遭到了客户投诉后，李健熙带领员工将价值 5000 万美元的库存手机砸成碎片，然后用大火焚烧。

李健熙曾说：“三星能有今天，我想是因为有技术作为后盾。在早期，别说是技术指导，就连花钱买技术都很不容易。再加上当时的韩国经营者总认为技术工作者只是工匠，并不怎么放在眼里。我只好站出来，像对待客户一样，诚恳地向日本或美国的技术工作者一点一点地请教。只要一有空，就会到先进的国家学习，向技术人员请教，再传授给我们的技术人员。”

2012 年三星集团的总销售额达 2457 亿美元，为韩国创造了约 20% 的 GDP 产值。仅三星集团旗下的上市公司三星电子的营收就已经达到 1900 亿美元，相当于微软、谷歌、亚马逊和 Facebook4 家公司营收的总和。

错误与风暴

天下无完人，李健熙掌权后，三星也曾面临危机，李健熙也曾做过错误决策。

李健熙是狂热的汽车爱好者。20 世纪 90 年代末，在韩国汽车供大于求的情况下，李健熙宣布进军汽车行业，在釜山花了 30 亿美元建成了年产量 24 万辆以上的汽车厂。

最后结果是，三星汽车只卖了不到 5 万辆，大部分还是卖给了职工。为此，李健熙捐献出 20 亿韩元个人财产，承担了投资汽车领域失败的几乎全部责任。

而李健熙与他所带领的三星面临的更大危机是涉嫌行贿、非法转让经营权和逃税。三星集团在 2005 年 9 月遭曝光两桩经济丑闻。其中之一，李健熙涉嫌牵连于 1997 年韩国总统竞选时发生的政治献金案。

几个月后，三星集团宣布，捐款 10 亿美元 “给社会”，其中主要捐款来自李健熙家族财产。金泳三上台之后，李健熙得到了总统的特殊赦免。

2007 年 11 月，三星集团前法律事务负责人金勇哲在电视直播中爆料称，三星所有的子公司均在高管名下开设贿金账户并称这样的账户约有 1000 多个，总金额近 2 亿美元。韩国检察厅特检组对三星集团展开了大规模的特别检查。

“我将带着过去所有的过错离开。”2008 年 4 月 17 日，在关于被起诉消息正式公布的前五天，66 岁的李健熙面对电视镜头，宣读了《对国民道歉和辞职声明》，宣布辞去三星集团社长职位，并向国际奥委会申请暂停自己的委员资格。

李健熙再一次得到了赦免。韩国总统李明博在国务会议上正式宣布赦免李健熙，称主要原因是出于国家立场，即试图通过赦免李健熙帮助韩国申办 2018 年冬奥会。

2010 年，李健熙再次复出，但 “廉颇老矣”，三星的权力重心逐渐向其独子李在镕偏移。2012 年 12 月，李健熙提拔李在镕为三星电子副总裁，敲定了接班人。这一任命标志着李在镕离掌权三星帝国更近一步。

但李在镕是否能成功接班并将三星继续做大做强，恐怕这个问题需要打上一个问号。如今，李健熙因病去世，一代帝王陨落，三星这个庞大帝国的命运也变得扑朔迷离。