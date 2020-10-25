腾讯《英雄联盟》处罚减免功能升级：同一帐号 180 天内仅一次机会

IT之家 10 月 25 日消息 近期，腾讯游戏安全中心发布《英雄联盟》处罚减免功能升级公告，表示，根据英雄联盟帐号的安全状况、历史行为、腾讯游戏信用分、英雄联盟信誉分、导致处罚的违法违规行为对游戏环境造成的影响等因素，综合评估调整了处罚减免的标准。IT之家获悉，2020 年 10 月 21 号下午 15 点整开始，同一个帐号 180 天内只能有一次处罚减免的申请机会。

下面是具体公告内容：

亲爱的召唤师：

为了保障游戏环境，鼓励玩家积极游戏，腾讯游戏安全中心对于认识到账号的违规行为，并承诺今后积极游戏，文明发言，不使用外挂等作弊工具，不恶意破坏竞技公平的玩家，提供申请处罚减免的机会，并于近期对《英雄联盟》处罚减免功能进行了升级，主要内容如下：

1. 更新了处罚减免申请规则和安全问答题库内容；

2. 根据英雄联盟帐号的安全状况、历史行为、腾讯游戏信用分、英雄联盟信誉分、导致处罚的违法违规行为对游戏环境造成的影响等因素，综合评估调整了处罚减免的标准；

3. 2020 年 10 月 21 号下午 15 点整开始，同一个帐号 180 天内只能有一次处罚减免的申请机会。