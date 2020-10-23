腾讯未成年保护措施再优化，专治孩子忽悠家长帮过人脸识别

10 月 23 日消息，10 月 21 日起，腾讯游戏再度对未成年人保护措施进行优化：若用户在游戏充值环节触发人脸识别验证，系统将自动进行语音播报及画面提示，清晰提醒用户该环节正在进行游戏充值身份验证。

该新功能目前已在《王者荣耀》《和平精英》上线，后续还将逐步覆盖腾讯更多移动游戏。

今年 6 月，腾讯游戏未成年人保护工作迈入 3.0 阶段。针对 “孩子冒用家长身份信息绕过监管”问题，逐步扩大人脸识别应用范围，强化甄别疑似未成年用户。凡是拒绝或未通过人脸识别验证的，都将被纳入未成年人防沉迷监管。但工作人员在过去几个月逐渐发现，部分未成年人不仅冒用家长身份信息登录游戏，还在家长不知情的情况下，以拍照等为理由欺骗家长配合完成人脸识别验证，以此绕过游戏的充值限制。

为此，腾讯游戏于近日完成了相关优化：当用户在游戏充值环节触发人脸识别验证时，系统会在验证通过后自动进行 “游戏充值人脸验证成功”的语音播报，以及 “您已完成游戏充值人脸验证”的画面提示。通过双重提示，对即将发生的充值强化提醒，避免不知情的家长被骗配合完成人脸识别的情况。

截至目前，针对疑似未成年用户的人脸识别验证已应用于腾讯旗下超过 100 款移动游戏产品。根据最新数据，平均每天有 393 万个帐号在登录环节，1.2 万个帐号在支付环节触发了 “人脸”，其中因拒绝或未通过验证，登录环节有约 90.2% 的账号被纳入防沉迷监管，支付环节 85.3% 被拦截了充值行为。同时，客服端的未成年人消费申诉量，与扩大人脸识别应用之前相比也显著下降。

据悉，接下来，通过技术、产品、服务的迭代优化，腾讯还将继续逐步深化未成年人保护 3.0 阶段的各项工作，希望可以更好地帮助未成年人健康上网，也协助广大家长对孩子的游戏行为进行更为有效的管理。