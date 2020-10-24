时隔三年，LCK 再进决赛，《英雄联盟》S10 半决赛：DWG 战队 3:1 战胜 G2 战队

IT之家 10 月 24 日消息 在今日的《英雄联盟》S10 半决赛中：DWG 战队凭借 3:1 成功战胜 G2 战队拿到半决赛胜利，并将于 10 月 31 日对阵 SN/TES 战队的胜者，届时将决定 S10 总决赛冠军的归属。

明日进行的另外一场半决赛则是 LPL 赛区内战，无论谁胜谁负都将代表 LPL 赛区出战决赛。

这是 LCK 赛区时隔三年之后再一次闯入总决赛，也是时隔六年之后，英雄联盟全球总决赛最终战中再次由 LPL 对阵 LCK。

第一局中，G2 抢卢仙结果摇摆去下，一个先手抢把自己给抢没了，而 Canyon 选到人马打野发挥亮眼，不但 G2 下路没打出该打的效果，且 Caps 塞拉斯对阵 Showmaker 卡牌对线也爆炸，导致三路全崩 DWG 顺势接管比赛。

第二局，G2 战队的 BP 做的非常好，顺风顺水一路碾压 DWG 战队。

第三局中，双方从 BP 到对线都是处于博弈状态，但 G2 这波失误非常大，尤其是辅助潘森。DWG 最后抓到了潘森的一波机会，果断开团，直接把 G2 一波打崩。

第四局，赛点局双方都朴实地做 BP，稳妥的对线，但奈何女警和瑟提都发挥极佳，导致 G2 无力回天，19 分钟被推平基地。

趣闻：IT之家发现，G2 官推赛前复制了老板 2019 年发的推文 “如果 Mikyx 你再这样送我就马上把你卖到土耳其联赛挖煤。”但很可惜，就算 Mikyx 状态回归也无力回天。