双 11 互动红包攻略：天猫养猫分 20 亿、京东营业分 10 亿

一年一度的双11全网大促已经拉开帷幕，除了重头戏每天都能领的天猫超级红包和京东京享红包外，天猫和活动还有很多互动红包活动可以获得更多红包，按往年经验，如果玩得比较多的话两边都能拿好几十甚至上百的红包，在这里小编也为大家整理了下各种互动红包的玩法攻略，并且还在持续更新中，大家可以一起玩玩看，既然剁手少不了，不如羊毛薅得好，愿大家双11还能多省亿点点。

本文大部分活动均需要好友助力，大家可以在本文评论区分享活动参与互动，互帮互助、一起薅羊毛。

• 天猫超级红包：点此领取（每天3次，最高11111元）打开淘宝App，搜索：之家专属密令 或 之家冲冲冲点击橙色区域即可复制

• 同时，京东预售预售狂促也已开启，预售定金膨胀最高100倍：点此前往。

▼ 天猫双11超级星秀猫，做任务领喵币、升级瓜分20亿红包

玩法要点：

1、天猫/淘宝/支付宝同享活动，任务不完全重合，三个App全都参与才能达到最大化；

2、星秀猫每升一级都会有额外奖励，每天一直连点星秀猫也有额外喵币；

3、天猫/淘宝左下角活动可以组队、后期参与PK领红包，支付宝左下角活动可以每天邀好友瓜分1、2场喵币；

4、淘宝特价版每日来访领20000喵币，自动生产最多领10000喵币。

▼ 京东双11大赢家，做任务领金币、全民营业瓜分10亿红包



玩法要点：

1、京东App、京东微信小程序同享活动，任务不完全重合，全都参与才能达到最大化；

2、左下角商圈红包拉人即得、左上角营业版图每个城市（即使还未解锁）都能领额外金币；

3、当前等级城市有个“点我加速”活动按钮，玩AR迷宫活动得额外金币；

4、当前等级城市一直在自动生产金币，满6000停止，需要定时收取。

▼ 京东双11城城分现金，最高领1111元现金

玩法要点：

1、主要是拉人助力，除主要的拉人领红包外，右侧还有拉人赚赏金；

2、每多开一个城市，右侧“领半年工资”可以抽一次奖。



▼ 天猫升级舞台翻倍红包，3500万个红包、最高1888元

玩法要点：



主要是自己做任务即可，好友助力比重不大。

▼ 聚划算双11全民开宝箱，天天领红包

玩法要点：



99划算节做过的活动，这个活动主要也是自己做任务赚星星，然后使用星星兑换红包和实物等。

▼ 此外，天猫双11超级红包的也有一些额外玩法，可以让你在每天领3次红包之后再得更多红包：



1、天天开彩蛋会场：每天领完3次红包后参与，做任务赢彩蛋，每天8点开奖，最高4999元红包；

2、预售收藏福利：先收藏预售商品，通过活动页面付定金单单开奖；

3、惊喜红包：其中有4场惊喜红包发放日期是10月24日、10月28日、11月3日、11月9日，其他发放场次不固定，下一场是10月26日14点。

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