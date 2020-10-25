李健熙遗产继承和三星架构变化引关注，李在镕时代三星何去何从

据韩联社报道，三星集团会长李健熙10月 25 日因病去世，集团第三代继承人李在镕的时代正式启幕。与此同时，李健熙的法定继承人或将面临高达 10 万亿韩元（约合人民币 600 亿元）的继承税。三星家族的遗产继承问题和公司架构是否生变引发各方关注。

十月初三星电子交出了比较漂亮的第三季度财报答卷，这得益于三星芯片在全球的强劲竞争力。然而，随着全球芯片制造能力的提高，三星的优势在逐渐被抹平。三星中国方面，除了市场份额萎缩至近乎清零，近年更因频频关停工厂而引发议论。

据韩国金融监督院资料，以本月 23 日收盘价为准，李健熙持股市值为 18.2251 万亿韩元。以今年 6 月底为准，李健熙分别持有三星电子 2.4927 亿股（持股率 4.18%）、三星电子优先股 61.99 万股（0.08%）、三星 SDS 的 9701 股（0.01%）、三星物产 542.5733 万股（2.88%）、三星生命 4151.918 万股（20.76%）。预计适用最大股东折扣后，其继承人仍需为继承上述四大分公司的股票资产缴纳 10.6 万亿韩元的继承税。即使选择分期缴纳，每年的缴税额也将超过 1 万亿韩元。

如果以韩执政党正在推进的《保险业法》为准，三星生命和三星火灾只能保留三星电子股票总额的 3%，其余的 4 亿股（价值约 20 万亿韩元）均需出售。由此，公司架构也可能发生较大变动。三星电子副会长李在镕曾在今年 5 月表示，不会把企业经营权交给第四代家族继承人，预示公司组织结构可能生变。