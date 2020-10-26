Steam 上周销量排名：《恐鬼症》二连冠、《赛博朋克 2077》预售第二

IT之家 10 月 26 日消息 昨天晚间，Steam 平台上周（10 月 19 日 - 10 月 25 日）游戏销量排行榜公布。上个月发售的《恐鬼症》销量获得二连冠，位列第一；《赛博朋克 2077》预售从上期的第四升至第二。



Steam 上周（10 月 19 日 - 10 月 25 日）销量排行：

1、《恐鬼症》 2、《赛博朋克 2077》预售 3、《Among Us》 4、《天外世界》 5、《博德之门 3》 6、Valve Index VR 套件 7、《GTA5》 8、《糖豆人：终极淘汰赛》 9、《黑帝斯》 10、《失忆症：重生》

可以看出，Valve Index VR 套件作为该榜单常青树一直没有缺席过，而在夏季火起来的《糖豆人：终极淘汰赛》也余热不减，但都不如《GTA 5》入围销量前十的次数多，这款 2013 年的游戏到现在还是 PC 平台销量排行榜的常客。

IT之家了解到，《恐鬼症》是一款心理恐怖类的 3D 第一人称视角冒险解谜游戏。超自然活动正在增加，你和你的团队需要使用所有你可以使用的猎鬼设备来收集尽可能多的证据。你将使用你的鬼魂狩猎设备来搜索和记录鬼魂出没地点的证据，然后卖给鬼魂清除小组。