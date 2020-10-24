《Apex 英雄》将于 11 月 4 日登陆 Steam，NS 版延期至明年

IT之家 10 月 23 日消息 周六，游戏《Apex 英雄》项目总监 Chad Grenier 今天通过官网发布消息宣布，《Apex 英雄》将同第七赛季一起于 2020 年 11 月 4 日登陆 Steam 平台，任天堂 Switch 版预计将延期至明年。

IT之家获悉，《Apex 英雄》是一款免费的战术竞技游戏，适用经典的战术竞技游戏规则，由《泰坦陨落》制作组 Respawn 研发。在游戏中，我们将领略到拥有强大技能的传说级角色，并与他们携手，在这充满危险与机遇的土地上，为荣誉、为利益、为名望，携手而战。

以下为公告原文：

大家好，我是 Chad Grenier，《Apex 英雄》的游戏总监。

今年稍早，我在 EA Play 上宣布我们打算将《Apex 英雄》带到新的平台，包括 Steam 和 Nintendo Switch。今天我想提供关于这方面的两项最新资讯，因为我知道玩家一直都在询问这两个问题。

首先，对于 PC 玩家来说，《Apex 英雄》将随同第 7 赛季，于 2020 年 11 月 4 日正式登临 Steam。如果您是 Steam 玩家，而且是才加入《Apex 英雄》的新人，我们非常热切地欢迎您到来。如果您之前是在 Origin 上玩游戏，请任意选择平台，您的所有帐号进度和解锁项目可以在两个平台上继承。

其次，对于在 Nintendo Switch 上游玩游戏的玩家，我们仍在努力解决一些问题，为了游戏公平，并让 Switch 玩家可以享受到我们游戏应有的最佳体验，我们的团队还需要更多时间。讲得委婉一点，就是今年发生了一些意想不到的新挑战，而我们不想匆匆忙忙推出任何东西。

Switch 玩家可以期待在明年玩到《Apex 英雄》。当然，当《Apex 英雄》在 Switch 推出时，会支援跨平台游玩、我们最新的赛季内容以及和游戏的其他版本相等的完整功能。

我们非常期待能让您在 Switch 上（或在连接到电视的底座上）游玩《Apex 英雄》。

希望很快就能与您见面，感谢您的体谅。