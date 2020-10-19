Steam 上周销量排行：《恐鬼症》登顶，《GTA 5》又入围

IT之家 10 月 19 日消息 昨天晚间，Steam 平台上周（10 月 12 日至 10 月 18）游戏销量排行榜公布。上个月发售的《恐鬼症》销量从上周第二升至第一，《博德之门 3》、《Among Us》分别位列第二、第三。

此外，《赛博朋克 2077》预购位列第四；Valve Index VR 套件作为该榜单常青树位列第五；《帝国时代 3：决定版》虽评价褒贬不一，但还是入围了该排行榜，位列第六；不幸的是，2013 年发售的《GTA 5》再次入围本周销量前十，位列第九。

Steam 上周（10 月 12 日至 10 月 18）销量排行：

1、《恐鬼症》 2、《博德之门 3》 3、《Among Us》 4、《赛博朋克 2077》预购 5、Valve Index VR 套件 6、《帝国时代 3：决定版》 7、《糖豆人：终极淘汰赛》 8、《FIFA 21》 9、《GTA5》 10、《黑帝斯》

IT之家获悉，《恐鬼症》是一款心理恐怖类的 3D 第一人称视角冒险解谜游戏。超自然活动正在增加，你和你的团队需要使用所有你可以使用的猎鬼设备来收集尽可能多的证据。你将使用你的鬼魂狩猎设备来搜索和记录鬼魂出没地点的证据，然后卖给鬼魂清除小组。