特斯拉已连续 5 个季度盈利，今年有望成首个盈利年度

10 月 26 日消息，据国外媒体报道，在 Model 3 产量及交付量不断提升、上海超级工厂产能提升的推动下，电动汽车厂商特斯拉的财务状况也大有改观，已连续 5 个季度盈利，今年有望成为特斯拉自成立以来的首个盈利年度。

特斯拉成立于 2003 年，虽然成立的时间还不长，但他们在电动汽车方面成就显著，目前已经推出并量产 Model S、Model X、Model 3、Model Y 等多款电动汽车，还推出了电动卡车 Semi 和电动皮卡 Cybertruck，量产事宜也在推进。

相比于在电动汽车方面的成就，特斯拉过去十七年在财务状况方面并不乐观，从 2011 年的第二季度到今年第三季度的这 38 个季度，仅有 9 个季度盈利，还未在一个完整的年度盈利。

但从去年三季度开始，随着 Model 3 产量和交付量的提升及上海超级工厂投产后产能不断提升，特斯拉开始持续盈利，目前已有 5 个季度。

特斯拉持续盈利的 5 个季度，就包括了今年的前三个季度。特斯拉在这三个季度的净利润分别为 0.68 亿美元、1.29 亿美元和 3.31 亿美元。

今年前三个季度持续盈利，特斯拉也有望在今年全年盈利，已有分析师预计，今年有望成为特斯拉首个盈利的年度。

今年能否成为特斯拉首个盈利的年度，关键在于今年四季度，而从目前的情况来看，特斯拉四季度电动汽车的产量和交付量有望进一步提升，也有望继续盈利。

在三季度的财报中，特斯拉表示他们今年有能力生产和交付 50 万辆电动汽车，今年的目标仍是交付 50 万辆。而在今年前三个季度，特斯拉共向消费者交付 31.835 万辆电动汽车，距离 50 万辆还差 18.165 万辆，他们的目标仍是交付 50 万辆，也就意味着他们四季度的目标是交付超过 18.165 万辆，明显高于前三个季度中任一一个一季度的交付量，如果实现，就将创下新高，更高的交付量有望保证特斯拉在四季度继续盈利，进而全年盈利，成为特斯拉首个盈利的年度。