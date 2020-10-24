曝共享特斯拉单日 1200 元，特斯拉回应：目前国内不存在此业务

IT之家10月24日消息 据中国经营报消息，上海已有特斯拉俱乐部将车辆挂在网络平台当作共享汽车运营，包含特斯拉 Model 3、Model S、Model X 三种车型，时租均为 2 元 / 分钟，1200 元 / 日。

特斯拉中国内部人士对此回应表示，目前在国内不存在此类业务，其他平台运营业务与特斯拉公司没有关系。

以下部分简单介绍了上述“共享特斯拉”事件，IT之家不作推荐，不做评论。

报道指出，有知情人士透露称，上海已有特斯拉俱乐部将车辆挂在网络平台当作共享汽车运营，该共享平台位于上海黄浦区腹地一处巴洛克风格的高端会所，用户可通过租车小程序就可以随时随地预约，不限时间和地点，由服务专员送车上门。

中国经营报记者此前已现场查访过这一 “共享特斯拉”模式，地点位于浦东新区金桥的上海富豪金丰酒店，车型为特斯拉 Model S，车身有部分划痕，采用 “沪 E”连号的蓝色牌照。租车方式摆置于酒店大堂中央显眼位置，海报标注 “共享汽车 智能出行”，并附有订车小程序和公众号。

从报价单来看，该平台的三种特斯拉车型分为时租、日租和月租三种租赁方式，其中月租押金为 1 万元，其他押金三千元。计费方式，时租为 2 元 / 分钟，日租为 1200 元 / 日，月租分为 1.2 万元 / 月、1.5 万元 / 月、3 万元 / 月和 3.5 万元 / 月不等。

据租车专员称，共享特斯拉业务只在上海该处酒店设一个定点，全上海市约有 200 辆特斯拉车正在运营。