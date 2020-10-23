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首页 > 智能汽车>新能源汽车

图片显示特斯拉上海超级工厂 Model Y 生产线已基本准备就绪

TechWeb 2020/10/23 18:40:08 责编：孤城
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10 月 23 日消息，据国外媒体报道，在一期的 Model 3 生产线建成投产之后，特斯拉上海超级工厂今年开始了二期的大规模建设，主要是建设 Model Y 的生产厂房，所生产的 Model Y 计划在明年开始交付。

从特斯拉最新公布的图片来看，在经过大半年的建设之后，上海超级工厂 Model Y 生产厂房的外部施工已基本结束，内部的生产线也已基本准备就绪。

特斯拉是在新近发布的三季度财报中，公布上海超级工厂的多张图片的，既有工厂外部的图片，也有内部的图片。

综合此前的报道，上海超级工厂的 Model Y 生产厂房，就是靠近去年建成投产的 Model 3 生产厂房的那一栋，这一栋厂房外部的施工已基本完成，能看到的屋顶和外墙都已完成，但附近仍有多台起重机。

内部的图片主要是生产线，包括车身铸造车间、车身加工车间和喷漆车间，铸造车间目前可以看到有 3 台大型的铸造设备，但安装尚未全部完成，附近还堆放有大量的零部件。

车身加工车间的图片显示，生产线上的大量工业机器人已经到位，电源线也都已经接通。喷漆车间在所公布的图片中是看起来最为干净整洁的，车间内还有一辆 Model Y 的车身，从外观颜色来看，应该是尚未喷漆。

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关键词：特斯拉

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