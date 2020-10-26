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首页 > 数码之家>笔记本

微软无线简约精准鼠标上架，售价 429 元

IT之家 2020/10/26 13:44:05 责编：孤城
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IT之家 10 月 26 日消息 10 月 1 日，微软发布了新款的 Surface Laptop Go 和 Surface Pro X ，同时还带来了新款的无线简约精准鼠标，这款配件现已上架微软官网，售价 429 元。

IT之家了解到，新款的无线简约精准鼠标支持蓝牙 5.0 连接，可通过蓝牙与电脑、平板、手机（Android）配对，无需接收器，可通过蓝牙同时配对 3 台设备，一键切换。鼠标有 3 个可自定义按键，包含 1 个滚轮及 2 个侧键，可通过设置实现如调节 DPI、执行复杂宏或保存文档等任务。金属滚轮可垂直滚动和点按，配有 24 次触力反馈。

设计方面，这款鼠标采用了宽大体型设计，为手掌与拇指提供支撑，将手腕放在自然的持握姿势，减少手腕压力。鼠标采用微软蓝影技术的追踪器及底部特氟龙材质，可使鼠标在多种表面上顺畅使用，包括纸张、布料、木地板、瓷砖等。

微软无线简约精准鼠标尺寸为 118.2 毫米 x 76.3 毫米 x 42.4 毫米，91 克（含电池）重，随附 2 节 AAA 碱性电池，续航最长可达 15 个月，鼠标有精灵蓝、典雅黑、冰川灰、珊瑚橙颜色可选。

点击访问：微软中国官方商城

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关键词：微软鼠标

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