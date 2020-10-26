曝英伟达 RTX 3070 备货量可达 RTX 3080 3-5 倍，但依然不够

IT之家10月26日消息 据博板堂爆料，英伟达 RTX3070 系列新品已经准备就绪，各品牌厂商现已正式开始出货，给予全国代理商提前宣传与曝光，并于 10 月 29 日正式发售。

英伟达 RTX3070 系列作为相对高端产品线，官方指导价 3899 元，也注定该卡势必将成为未来零售商做单主力与零售大头，至于 RTX3070 首批货源问题，可以从以下几点进行分析与预判：

首先，可以肯定供应量比高端 RTX3090\3080 系列更多，甚至可以多出 3-5 倍的供应量。

其次，RTX3070 系列首批货源并不多，预计每家 AIC 品牌商首批货量最多能分到 3-8K 区间。

再者，RTX3070 设在 10 月底发布，而之后将马上面临双 11 大促等活动，所以预计至少 50% 左右的供应量都是优先以供应电商为主，剩余的 50% 左右供给再分到全国代理商出货。

综上所述，英伟达 RTX3070 系列新卡定价虽好，但是第一批货源对于渠道以及线上来说，怕是依然会严重缺货。

此外，华硕方面的部分型号计划于本周一将正式开始出货，预计现已出货，涉及型号列表如下：

ROG-STRIX-RTX3070-O8G-GAMING

DUAL-RTX3070-O8G

DUAL-RTX3070-8G

定价方面，以上三个型号中预计只有最后一个型号将参考 3899 元的指导价，其他两个非公型号售价要更高。

▲ 华硕 RTX 3070 KO，图源 VideoCardz

IT之家了解到，英伟达 RTX 3070 将于 10 月 29 日正式发布。