消息称英伟达 RTX 3080 20GB 和 3070 16GB 已被砍

IT之家 10 月 22 日消息 据外媒 videocardz 报道，英伟达取消了 12 月推出的 GeForce RTX 3080 20GB 和 RTX 3070 16GB，这个信息来自两个独立的消息来源。

此前消息称，GeForce RTX 3080 20GB 和 RTX 3070 16GB 可能会在晚些时候推出，但 videocardz 表示这些 SKU 已经被取消，并且不是推迟。英伟达之前已经取消了 RTX 3070 Ti 型号（PG141 SKU 0），所以 RTX 3070 16GB（PG141 SKU5）和 RTX 3080 20GB（PG132 SKU20）现在也将加入到这个名单中。

GeForce RTX 3080 20GB 被寄予厚望，是对 AMD Radeon RX 6900/6800 系列采用 Navi 21 GPU 的回应。目前并不知道官方取消的原因，有消息称，RTX 3080 20GB 可能因为 GDDR6X 良率低的问题而被取消。RTX 3070 16GB 取消的背后原因不明（该 SKU 使用 GDDR6 显存）。

IT之家了解到，GeForce RTX 3060 Ti 的计划保持不变，PG190 SKU 10 仍然按计划在 11 月中旬推出。英伟达尚未确认具体上市日期。