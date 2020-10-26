感谢测试特斯拉车主，马斯克：你们提供了宝贵的真实世界数据

部分车主上周获得了特斯拉 “全自动驾驶”（FSD）软件测试版，并对其进行试用。特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)为此对这些车主给予了感谢，称他们提供的真实世界数据非常有用。

当地时间周日，特斯拉温哥华群岛车主俱乐部创始人詹姆斯 · 洛克 (James Locke)向埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)提问，希望了解他对测试人员分享早期测试结果的看法。马斯克说：“感谢所有测试人员，他们提供的数据有很大帮助！”这是因为，特斯拉通常从早期测试人员那里收集信息，其人工智能（AI）团队则利用这些数据增强和完善自动驾驶软件。

上周，马斯克宣布，特斯拉计划在今年晚些时候向公众推出 FSD 测试版。但特斯拉需要获得有关该软件的所有信息，以确保全面发布顺利进行。早期的测试人员最近分享的视频和其他内容显示，FSD 在旅途中对环境的反应非常直观，也更像人类司机。到目前为止，FSD 测试版最令人印象深刻的细节是它迭代的速度非常快。

知名特斯拉车主 @WholeMarsBlog 对 FSD 测试版的第一印象是，它的操作方式就像 “酒后驾车的婴儿”，然而其迭代速度之快令人震惊。看起来好像有人在飞快地修复问题，而且两次构建之间的时间非常短。他最近对 FSD 测试版的评估表明，该系统的能力确实在以肉眼可见的速度增长。

马斯克亲切地感谢早期测试人员，这突显了消费者在特斯拉快速软件迭代中所发挥的重要作用。毕竟，测试人员向 FSD 和 AI Autopilot 团队提供的数据越多，自动驾驶软件就会变得越好。

特斯拉 AI 总监安德烈 · 卡帕西（Andrej Karpathy）透露，截至 2020 年 2 月，该公司已经从其车队中收集了多达 48 亿公里的现实世界数据。其中，特斯拉车主就为 FSD 收集了 16 亿公里的数据。相比之下，特斯拉在自动驾驶领域的劲敌 Waymo，到目前为止只收集了 3200 万公里的真实里程数据。