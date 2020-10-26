消息称苹果 iPhone 12 Pro/Max LiDAR 激光雷达大追单，供应商稳懋半导体产能爆满

IT之家10月26日消息 财联社援引台湾媒体报道，LiDAR供应量不足而大缺货。消息称，苹果担心LiDAR备货量太少，恐拖累iPhone 12 Pro与接下来上市的iPhone 12 Pro Max出货，近期紧急大追单，LiDAR主力代工厂稳懋产能大爆满。

稳懋为满足客户需求，今年以来持续扩产，目前月产能达4.1万片，并采购机台设备并投资南科园区，很可能是为大客户需求而准备。

稳懋半导体成立于 1999 年，位于林口华亚科技园区，是全球首座以六英吋晶圆生产砷化镓微波集成电路 (GaAs MMIC)的专业晶圆代工服务公司。稳懋客户群除了全球射频集成电路设计公司 (RFIC Design Houses)外，并致力吸引与全球整合组件制造 (IDM)大厂合作。

IT之家从苹果官网获悉，iPhone 12 Pro 装备的激光雷达扫描仪，可测量激光触及物体后反射回来所用的时间，这样就能绘制出你所处空间的深度图。得益于它又快又准的测绘，增强现实类 app 可让你不出房门就置身逼真的雨林，或看看新款球鞋实际的上脚效果。

激光雷达扫描仪会发出不可见的激光束，并通过它们触及物体再反射回来所用的时间，测量出绝对深度。配合 iOS 14 中的深度框架，激光雷达生成的海量高分辨率数据，会覆盖整个摄像头的视野。激光束以纳秒为单位进行脉冲发射，持续不断地测量场景并优化深度图。在增强现实领域，这项技术将彻底改变游戏规则。

激光雷达技术还解锁了 Pro 级摄像头系统的多项先进功能，包括将低光下的自动对焦速度最高提升至六倍。而利用激光雷达深度图提供的细节，广角摄像头还能拍摄夜间模式人像。现在，即使光线昏暗，神经网络引擎也能让拍摄主体清晰对焦，并营造出柔美的虚化背景。

IT小百科：

懋[mào]，意思有5种，分别是 勤奋努力。古同“茂”，盛大。勉励，鼓励。美。高兴。出自东汉·许慎《说文》、《书·盘庚》、《国语·晋语四》、《书·益稷》。