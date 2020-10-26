谷歌每年向苹果支付 120 亿美元默认搜索费，占后者利润 1/5

美国司法部正试图惩罚谷歌在互联网搜索领域的反竞争行为，但这可能也让苹果遭受池鱼之殃。分析师们估计谷歌每年支付 80 亿至 120 亿美元，使自己成为苹果 iPhone 和其他设备上的默认搜索引擎，这是美国司法部上周对谷歌提起反垄断诉讼的核心。这笔交易也是苹果服务部门的核心，该部门在过去几年始终是苹果增长的最大贡献者。

美国司法部以这笔可以追溯到 15 年前的交易为例，说明谷歌如何利用其巨额利润来阻止竞争。对苹果来说，这是笔有利可图的交易，证明了接触其全球超过 10 亿设备用户的巨大价值。虽然司法部诉讼的结果还远未明朗，但分析人士和投资者表示，鉴于谷歌支付的费用在苹果总利润中所占比例高达五分之一，失去这笔交易可能会对苹果造成相当大的打击。

伯恩斯坦公司 (Bernstein)分析师托尼 · 萨克纳吉 (Toni Sacconaghi)说：“如果此案进行到底，苹果可能会受到比谷歌更大的财务影响。”他估计，如果与谷歌的交易完全取消，苹果的股价可能下跌多达 20%。但如果苹果能够通过涉及谷歌及其竞争对手的其他交易来抵消损害，影响可能会小得多。

上周，当美国司法部对谷歌的诉讼曝光时，投资者似乎对这种威胁不屑一顾，苹果股价当天甚至逆势上涨。亚当斯基金 (Adams Funds)的首席执行官马克 · 斯托克尔 (Mark Stoeckle)表示，这起诉讼可能需要很长时间才能做出裁决。亚当斯基金是苹果的最大股东之一，斯托克尔质疑谷歌与苹果的交易是否真的违法，这与消费品公司付钱给杂货店以获得更好的货架位置有什么不同？

斯托克尔在一封电子邮件中表示：“毫无疑问，如果这种交易结束，将对苹果造成负面影响。”但在这一点上，他认为苹果面临的风险是可控的。苹果没有回应对美国司法部诉讼的置评请求，司法部并未指控苹果存在不当行为。谷歌驳斥了这些指控，称用户之所以使用其搜索引擎是因为它是最好的，而不是因为他们找不到替代引擎。

上周，谷歌首席法务官肯特 · 沃克 (Kent Walker)在博客文章中表示，谷歌与苹果的关系没有特殊之处，“与许多其他公司传统上用来分销软件的协议没什么不同”。

两家公司在 2005 年首次达成协议，当时史蒂夫 · 乔布斯 (Steve Jobs)还是苹果的首席执行官，在 Mac 电脑上的苹果 Safari 网络浏览器中，谷歌搜索是默认引擎。随着 iPhone 于 2007 年亮相，这笔交易扩大了范围。两家公司从未公布过交易的确切条款。2016 年，在涉及这家搜索巨头的其他诉讼中，有关谷歌向苹果支付了大量款项的信息浮出水面。在诉讼过程中，法庭提到，作为交易的一部分，苹果在 2014 年收到了谷歌 10 亿美元付款。

分析人士表示，在那之后，这一数字急速增长，尽管他们对具体数额的估计存在差异。美国司法部的诉讼指出，分析师们估计谷歌每年为这笔交易支付 80 亿至 120 亿美元费用，并表示这相当于苹果利润的 15% 至 20%。苹果报告称，截至 2019 年 9 月的财年利润为 552.6 亿美元，许多分析师估计，这个数字在过去一年略有增长。该公司定于周四公布 2020 财年业绩。

如果美国司法部的反垄断行动破坏了谷歌与苹果的交易，谷歌也会面临很大风险。备案文件显示，去年苹果设备的搜索量几乎占谷歌搜索总量的 50%。包括萨克纳吉在内的分析人士猜测，苹果可能会开发自己的搜索业务，以争夺广告收入，甚至会通过收购 DuckDuckGo 来实现。DuckDuckGo 是一家小型搜索引擎，和苹果一样，也强调隐私。任何这样的举动都将为谷歌增加一个潜在的强大竞争对手，尽管其依然在搜索领域占据着压倒性的主导地位。

苹果与谷歌的交易本质上属于纯利润，这支持了苹果首席执行官蒂姆 · 库克 (Tim Cook)改变公司方向的努力，因为苹果面临着 iPhone 销售停滞的问题，iPhone 约占公司收入的一半。iPhone 的销量在 2015 财年达到峰值，而其收入在 2018 财年达到 1670 亿美元的峰值。谷歌的交易在苹果所谓的服务业务中占了很大一部分，在上个财年，该业务已从 2015 财年的约 200 亿美元飙升至分析师估计的 530 亿美元。

苹果大股东 Synovus Trust 专注于技术的高级投资组合经理丹尼尔 · 摩根 (Daniel Morgan)说，在多个搜索引擎为配售付费的情况下，苹果可能还有办法筹到部分资金。例如，在欧洲，谷歌在与欧洲监管机构的斗争中败诉后，现在允许 Android 手机的用户自主选择使用哪个搜索引擎。