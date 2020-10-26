微软将从下个月开始强制用户使用 Edge 浏览器打开某些 IE 网站

IT之家10月26日消息 据 ZDNet 今日报道，从下个月开始，用户在尝试访问某些网站时将看到 IE 拒绝加载，而自动跳转到 Edge 浏览器的情景。

这种强制的 IE 自动跳到 Edge 行为是微软 IE 弃用计划的一部分。

自今年夏天发布 Edge v84 以来，微软一直在逐渐为某些 Windows 用户测试该功能。但随着下个月 Edge 87 的发布，微软计划对所有 IE 用户启用强制的 IE-to-Edge 操作。

据报道，这项新功能的核心是一个新的 DLL 文件，微软在整个夏天一直在 Edge 安装中默默添加这些文件。但好消息说，目前仅 1156 个网站启用了 IE-to-Edge 的强制行为。

专家研究后发现，特性的激活与名为 ie_to_edge_bho.dll 的 dll 文件有关，调用的是 Browser Helper Object (BHO)。BNO 文件默认安装在：

C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\[VERSION]\BHO\ C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\[VERSION]\BHO\

尽管 BHO 文件藏在 Edge 目录下，但用户每次试图打开 IE 时，都会通过 IE 中的注册表项加载 BHO。

该 BHO 的工作原理是监视用户尝试访问的网站，无论是来自超链接还是在用户手动地址栏中键入 URL。每当用户访问网站时，ie_to_edge_bho.dll 都会检查该网站是否在规定的 IE 不兼容的网站列表中。

已知的受影响且较知名的网站包括但不限于，YouTube、Twitter、Instagram、ESPN、雅虎邮箱、Hotstar、Moneygram 等。

在 IE 中，DLL 将加载以下程序，IE 将显示以下界面：

▲ 图源至顶网，下同

值得一提的是，由于这是一种非常强迫性的行为，因此微软将会为企业客户提供相关组策略，以便他们可以禁用强制的 IE-to-Edge 行为。

IT之家了解到，该行为仅会发生在同时安装 IE 和 Edge 浏览器的 PC 中，也就是目前安装 Edge 的 Windows 电脑中。