苏宁易购双 11 ：平均每部 5G 手机补贴 500 元，百亿补贴扩大至线下门店业态

10月26日消息，苏宁易购宣布，正式开启苏宁易购双十一预售，共涉及单品超十万件，品牌超千个，包含手机、数码等多个品类，相关预售商品也将进入百亿补贴会场。

与往年不同的是，在原本预售开启后只能等到11月11日当天付款的基础上，今年新增了10月31日至11月3日，共4天的付款时间。

据悉，房产方面，目前已有超过100个房产品牌参与了活动，超500套特价房，补贴至5-7折。汽车方面，苏宁易购集结30大品牌上百款爆款车型，参加百亿补贴。

在家电3C方面，各大家电3C品牌，包括海信、Apple、三星、华为的新品都有大力度补贴。针对5G手机，苏宁易购的专项补贴平均到每一部手机补贴金额高达500元。

除此之外，消费者可以获得3、6、12、24期的分期免息福利。同样，百亿补贴的补贴范围也扩大到苏宁易购的线下门店业态。

这个双十一，苏宁易购提出的组货主张是，只为生活提案。苏宁易购不仅和全球数百家大品牌和供应商，达成了深度战略合作协议，获得品牌方官方授权，还通过1000个海外买手团队，在全球搜罗新品牌和新商品，带给更多国内消费者。

发布会上，郎永淳称，今年双十一，苏宁易购还会上线大量个性和定制新品。苏宁拼购旗下3万家店铺、60家拼购村、71家拼工厂、35大产业带和各大OBM品牌等全面参战双十一，源头直采、产地直卖、工厂直造，集结超10万款小家电、生鲜、美妆、服饰等超低价爆款为消费者带来品质好货。

在发布会上，郎永淳宣布了苏宁易购双十一对苏宁易购SUPER会员宠粉福利。不仅能享受万达电影、肯德基、海底捞等一众品牌送上的联名福利。11月9日SUPER会员日，届时会放出100万份霸王餐，十余家头部大牌+新锐潮牌，都能0元抢购。另外，还有更多低至5折的会员权益，在11月5日开始放出。值得一提的是，所有苏宁易购SUPER会员每个月都能领取100元生活津贴，领取后立马到账。

据介绍，今年双十一，苏宁易购特别推出了“0元取件”服务，消费者在苏宁易购主站购买的商品，收货次日起，7天内申请无理由退货，免费上门取件。退款申请只要审批通过，就立即退到账户，不需要经过商品退回之后再检查等等繁琐的流程。

作为苏宁直播联合主理人的贾乃亮介绍，双十一期间，超级买手直播13天连播13场。除此以外，超级买手直播间将精选推出1000款网红爆款和20亿福利，价格保证低于市场价10%。

同时，今年双十一，苏宁直播将为消费者呈现一个全场景直播金字塔：2场超级秀直播、13场超级买手直播、200多场IP大咖直播、2000多场主题直播、3000多场品牌直播和5万多场“店播”“村播”。

另外，双十一期间，苏宁易购将连续举办两场超级秀。10月31日，第一场超级秀将登陆浙江卫视，11月10日，在北京卫视举办第二场超级秀。

苏宁易购双11主会场：点此链接；百亿补贴：点此链接。