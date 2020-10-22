天猫红包 0 点加码：千万奖池 + 中奖率 80%！

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领取时间：10月21日 - 11月11日

使用时间：

第一波：11月1日 - 11月3日（10月21日 - 11月3日领取的红包可用）

第二波：11月11日（10月21日 - 11月11日领取的红包可用）

抽奖次数：最高每个用户3次/日。

【天天开彩蛋】

10月23日 - 11月11日期间，用户在抽取超级红包过程中，有机会获得超级红包、抽奖彩蛋二选一的机会。若用户选择彩蛋，则可参加天天开彩蛋活动参与机会，并有机会抽取更大的奖励，点此查看活动规则。

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