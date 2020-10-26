蚂蚁集团定价 68.8 元 / 股，总市值 2.1 万亿元：全球最大规模 IPO 即将在 A 股诞生

IT之家10月26日消息 上交所官网显示，蚂蚁集团 IPO 初步询价完成，经过近 1 万个投资机构账户询价，最终 A 股发行价确定为每股 68.8 元，总市值 2.1 万亿元，较此前多家投行预测约 2.5 万亿 - 3 万亿元估值，折让幅度约 20%-30%。

按照发行定价，预计绿鞋前 A 股募资规模 1150 亿元，绿鞋后 A 股募资规模 1322 亿元。其中绿鞋前面向机构和个人投资者的打新规模约 220 亿元。蚂蚁询价数量高出科创板平均值一倍以上，网下申购打新总量达到了 284 倍。

港股的发行价也于同日公布，为 80 港元，刨除汇率影响后与 A 股基本持平。

IT之家获悉，蚂蚁 “A+H”两地上市，有望成为有史以来全球最大的 IPO。更具特殊意义的是，这也是史上第一次，科技大公司在美国以外的市场完成大规模定价。无论对 A 股，还是对科技公司而言，一个新时代已经来临。

询价公告显示，参与蚂蚁 IPO 初步询价的机构投资者账户近 1 万个，其中符合资质的配售对象超 7000 家，约为科创板平均询价数的两倍。基于机构报价，最终蚂蚁 A 股发行定价为 68.8 元。

按照发行价计算，蚂蚁市值为 2.1 万亿元，近 12 个月市盈率为 48 倍，未来 3 年（2022 年）市盈率仅 24 倍，约为科创板上市公司发行市盈率平均值的 1/3。除了比科创板公司 “便宜”外，和国内外 PayPal、美团等其他新经济公司相比，蚂蚁的定价也不高。

全球用户超 10 亿的互联网、科技公司总共为 6 家，分别是苹果、微软、谷歌、Facebook、腾讯、蚂蚁，对应的市值分别为 2 万亿美元、1.66 万亿美元、1 万亿美元、7575 亿美元、6886 亿美元、2.1 万亿人民币（约 3185 亿美元）。多位投资者认为，相较于 “10 亿俱乐部”里的其他几家公司，蚂蚁的市值还有很大的成长空间。

发行方案显示，蚂蚁将在 A 股发行不超过 16.7 亿股的新股，其中初始战略配售股票数 13.4 亿股，供机构和个人投资者 “打新”股票数 3.34 亿股（绿鞋机制前）。按照每股价格计算，绿鞋前 A 股募资总规模为 1150 亿元，其中面向 A 股机构和个人投资者的 “打新”规模超过 220 亿元。

根据 10 月 26 日晚间上交所挂出的公告显示，蚂蚁的初步询价拟申购总量超 760 亿股，网下整体申购倍数达到 284 倍。

据 Wind 数据测算，过去十年 A 股全部新股发行的平均网上中签率仅为 0.045%。相当于 1 万个人去打新，只有 4.5 个人能打中，比新房摇号还难。多位券商机构人士预测，因为价格比预期便宜，机构认购踊跃，市场情绪热烈，蚂蚁 “打新”会比预想的更加竞争激烈。根据上市发行安排，蚂蚁的网上 “打新”申购将在 10 月 29 日进行。

值得一提的是，通过蚂蚁的战略配售新发基金，已有超过千万人提前 “打新”蚂蚁股票。

蚂蚁定价完成，意味着全球最大规模 IPO 即将诞生在上海和香港。10 月 24 日，马云在上海外滩金融峰会表示，“这是第一次，科技大公司在纽约以外的地方定价，这是三年前连想都不敢想的，但是今天发生了。”

据媒体报道，全球顶级主权基金中，六家参与了蚂蚁 A 股战略配售，包括阿布扎比投资局、新加坡政府投资公司、加拿大养老基金投资公司、淡马锡等。