井贤栋：欢迎全国社保基金继续成为蚂蚁集团主要股东

IT之家10月25日消息 10月24日，中国金融四十人论坛（CF40）联合各组委会成员机构在上海召开第二届外滩金融峰会，联合国数字合作高级别小组联合主席马云出席并发表演讲。马云表示，昨天晚上（10月23日）我们在上海确定了蚂蚁金服的定价，这是人类有史以来最大规模融资定价，也是五年来第一次在纽约城外完成如此大体量的定价。但他未透露上市定价的具体金额。

10月25日，蚂蚁集团董事长井贤栋在2020外滩金融峰会上表示，欢迎全国社保基金继续成为蚂蚁集团主要股东。井贤栋说：“蚂蚁第一家外部股东就是全国社保，很荣幸给社保带来了高回报，欢迎继续成为蚂蚁股东。我们希望能给全国人民既产生回报，又提供服务”。

IT之家获悉，今年8 月 25 日，蚂蚁集团分别向上交所科创板和香港联交所递交上市招股申请文件，其股东信息显示：全国社会保障基金理事会（以下简称社保基金）为蚂蚁最大外部股东。按外媒报道 2000 亿美元估值计算，社保基金这笔投资已增至 400 多亿人民币，翻了超 5 倍，是其成立 20 年至今收益率最高的股权投资。

公开资料显示，社保基金于 2015 年蚂蚁 A 轮融资时，就以 78 亿人民币入局，持股比例约 5%，经几轮融资稀释，截至招股文件签署之日持股比例为 2.93%，但仍为蚂蚁最大外部股东。

当年的 “关键操刀手”、社保基金原副理事长王忠民此前在青岛 · 中国财富论坛上表示，这笔投资 “赚老了。这是代表大家投的，赚的钱会给每个账户都分回去”。

眼下，中国有约 13 亿人缴纳了社保，以此折算，这笔投资目前相当于每个人的养老金涨了 25 元。