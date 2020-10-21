蚂蚁集团 A 股代码定了：688688，独家揭秘这 6 个数背后玄机

IT之家10月21日消息 蚂蚁集团公告，本次发行的初步询价时间为10月23日，申购时间为10月29日，缴款日期为11月2日，股票上市日期为本次股票发行结束后公司将尽快申请在科创板上市。IT之家获悉，蚂蚁集团A股显示代码为688688。

688688，这串数是个靓号，但更让人拍案叫绝的，其实是这串数字的来历。

1，为什么前三个数是 688？

蚂蚁是在科创板上市，根据当年上交所在科创板开板时的规定，科创板股票代码的格式是 688XXX也就是说，所有科创板的公司，都是这个靓号开头。

2，后 3 个数字怎么来的？

根据上交所的规定，股票代码可以由上市公司来选择，在规定号段 688XXX 内，先到先得。

目前科创板上有 100 多家上市公司，相当于已有 100 多个代码已经被用了。

3，为什么后三个数是 688？

可能很少有人还记得，阿里巴巴第一次上市，是在香港，代码是 1688.HK，1688 正是 “阿里巴巴”的谐音。

马云也表达了阿里未能在 A 股上市的遗憾，他说，“希望有一天，支付宝能在 A 股上市”。

念念不忘必有回响，当这一天真的来到的时候，蚂蚁选择了 688 的后缀。长情如此，叹为观止。

巧合的是，科创板的前缀 688，和阿里巴巴的谐音 688，正好吻合。

而且 688688 这个号码，此前上市的 100 多家都没有选择，也算是天意了。

蚂蚁科创板上市，A 股终于迎来第一家互联网巨头。希望这串靓号，能带着科创板，带着 A 股，一路 6 一路 8。